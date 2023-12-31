31 декабря 2023

В Тюмени без света остались 20 садоводческих обществ

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Карчевская роща. Курган, лэп, нет света, линии электропередач, электричество, плохая погода, ураган, дождь
Повреждение произошло на линии электропередач от Казарово в Березняки Фото:

В Тюмени без электричества остались жители 20 садоводческих обществ. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра регионального правительства.

«В Тюмени ремонтируют поврежденную ЛЭП. 20 садовых обществ планируется восстановить до 22:00», — говорится в сообщении.

Известно, что повреждение линии электропередач на Березняки от Казарово произошло вечером 1 января. Причина и место повреждения выявлены, ведутся ремонтные работы.

Обновлено в 20:42

По сообщению департамента ЖКХ Тюменской области, все ремонтные работы завершены. В настоящий момент электроснабжение полностью восстановлено.

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В Тюмени без электричества остались жители 20 садоводческих обществ. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра регионального правительства. «В Тюмени ремонтируют поврежденную ЛЭП. 20 садовых обществ планируется восстановить до 22:00», — говорится в сообщении. Известно, что повреждение линии электропередач на Березняки от Казарово произошло вечером 1 января. Причина и место повреждения выявлены, ведутся ремонтные работы. Обновлено в 20:42 По сообщению департамента ЖКХ Тюменской области, все ремонтные работы завершены. В настоящий момент электроснабжение полностью восстановлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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