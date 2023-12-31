В Тюмени без света остались 20 садоводческих обществ

Повреждение произошло на линии электропередач от Казарово в Березняки
В Тюмени без электричества остались жители 20 садоводческих обществ. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра регионального правительства.
«В Тюмени ремонтируют поврежденную ЛЭП. 20 садовых обществ планируется восстановить до 22:00», — говорится в сообщении.
Известно, что повреждение линии электропередач на Березняки от Казарово произошло вечером 1 января. Причина и место повреждения выявлены, ведутся ремонтные работы.
Обновлено в 20:42
По сообщению департамента ЖКХ Тюменской области, все ремонтные работы завершены. В настоящий момент электроснабжение полностью восстановлено.
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