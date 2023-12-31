В Тюмени без света остались 20 садоводческих обществ

01 января 2024 в 20:31 Размер текста - 17 +

Повреждение произошло на линии электропередач от Казарово в Березняки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени без электричества остались жители 20 садоводческих обществ. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра регионального правительства. «В Тюмени ремонтируют поврежденную ЛЭП. 20 садовых обществ планируется восстановить до 22:00», — говорится в сообщении. Известно, что повреждение линии электропередач на Березняки от Казарово произошло вечером 1 января. Причина и место повреждения выявлены, ведутся ремонтные работы. Обновлено в 20:42 По сообщению департамента ЖКХ Тюменской области, все ремонтные работы завершены. В настоящий момент электроснабжение полностью восстановлено.

В Тюмени без электричества остались жители 20 садоводческих обществ. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра регионального правительства. «В Тюмени ремонтируют поврежденную ЛЭП. 20 садовых обществ планируется восстановить до 22:00», — говорится в сообщении. Известно, что повреждение линии электропередач на Березняки от Казарово произошло вечером 1 января. Причина и место повреждения выявлены, ведутся ремонтные работы. Обновлено в 20:42 По сообщению департамента ЖКХ Тюменской области, все ремонтные работы завершены. В настоящий момент электроснабжение полностью восстановлено.