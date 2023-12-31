В Челябинской области на железной дороге скопилась пробка из поездов

В Челябинской области на железной дороге близ Аргаяша вечером 1 января встали три поезда с пассажирами. Об этом URA.RU сообщила одна из пассажиров.
«Мы поехали в Кыштым на „Орлане“. Примерно в 20:00 поезд остановился. Оказалось, что перед нами сломался другой поезд, с пассажирами. А за нами остановился третий. Никто не может нам сказать, когда мы поедем», — рассказала женщина.
По ее словам, все вагоны в «Орлане» полные. Многие пассажиры с детьми. Туалет не работает. Ждут маневрового локомотива, который должен прибыть и отбуксировать первый застрявший поезд. Некоторые пассажиры уже стали покидать состав через кабину машиниста. В пресс-службе ЮУЖД пообещали уточнить информацию.
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