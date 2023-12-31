31 декабря 2023

В Челябинской области на железной дороге скопилась пробка из поездов

© Служба новостей «URA.RU»
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Передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД». Магнитогорск, поезд-музей ржд, колеса вагона
Пассажиры заблокированных составов ждут маневрового тепловоза Фото:

В Челябинской области на железной дороге близ Аргаяша вечером 1 января встали три поезда с пассажирами. Об этом URA.RU сообщила одна из пассажиров.

«Мы поехали в Кыштым на „Орлане“. Примерно в 20:00 поезд остановился. Оказалось, что перед нами сломался другой поезд, с пассажирами. А за нами остановился третий. Никто не может нам сказать, когда мы поедем», — рассказала женщина.

По ее словам, все вагоны в «Орлане» полные. Многие пассажиры с детьми. Туалет не работает. Ждут маневрового локомотива, который должен прибыть и отбуксировать первый застрявший поезд. Некоторые пассажиры уже стали покидать состав через кабину машиниста. В пресс-службе ЮУЖД пообещали уточнить информацию.

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В Челябинской области на железной дороге близ Аргаяша вечером 1 января встали три поезда с пассажирами. Об этом URA.RU сообщила одна из пассажиров. «Мы поехали в Кыштым на „Орлане“. Примерно в 20:00 поезд остановился. Оказалось, что перед нами сломался другой поезд, с пассажирами. А за нами остановился третий. Никто не может нам сказать, когда мы поедем», — рассказала женщина. По ее словам, все вагоны в «Орлане» полные. Многие пассажиры с детьми. Туалет не работает. Ждут маневрового локомотива, который должен прибыть и отбуксировать первый застрявший поезд. Некоторые пассажиры уже стали покидать состав через кабину машиниста. В пресс-службе ЮУЖД пообещали уточнить информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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