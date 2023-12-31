Причина переноса рейса не уточняется
В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан рейс U6-624 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Читу. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
«Вылет воздушного судна A-319 из Екатеринбурга был запланирован 1 января в 22:05. Посадка в Чите назначена на 2 января 06:45. Рейс U6-624 задержан до 2 января 01:00», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина переноса авиарейса не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации комментарий получить не удалось.
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