31 декабря 2023

«Уральские авиалинии» перенесли рейс из Екатеринбурга в Читу. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, кольцово, самолет, airbus319, эйрбас319
Причина переноса рейса не уточняется Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан рейс U6-624 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Читу. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

«Вылет воздушного судна A-319 из Екатеринбурга был запланирован 1 января в 22:05. Посадка в Чите назначена на 2 января 06:45. Рейс U6-624 задержан до 2 января 01:00», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина переноса авиарейса не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации комментарий получить не удалось.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан рейс U6-624 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Читу. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет воздушного судна A-319 из Екатеринбурга был запланирован 1 января в 22:05. Посадка в Чите назначена на 2 января 06:45. Рейс U6-624 задержан до 2 января 01:00», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина переноса авиарейса не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации комментарий получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...