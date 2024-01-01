Норвегия отказалась от своих принципов ради поставки оружия ВСУ

02 января 2024 в 00:05 Размер текста - 17 +

Норвегия отступила от правила не продавать оружие в страны, где идет военный конфликт Фото: Александр Мамаев © URA.RU Норвегия одобрила прямую продажу своего оружия на Украину, тем самым отступив от своего правила — не поставлять вооружение в страны, где идут военные конфликты. Информация о поставке вооружения указана на официальном сайте норвежского правительства. «Норвежское правительство решило разрешить прямую продажу оружия и оборонной продукции норвежской оборонной промышленности на Украину. Это изменение политики вступит в силу 1 января 2024 года», — говорится на официальном сайте. Таким образом, в Норвегии отступили от своего правила — не поставлять вооружение в те государства, где идет военный конфликт. Страны Евросоюза рассматривают возможности выделения Украине финансовой помощи в обход общего бюджета объединения из-за позиции Венгрии. Венгрия настаивает, что не откажется от своего вето на выделение помощи ЕС Украине. Венгерские власти обратили внимание на то, что Украина до сих пор не отчиталась о трате 80 миллиардов евро, которые ей выделил Европейский союз, пишет RT.

Норвегия одобрила прямую продажу своего оружия на Украину, тем самым отступив от своего правила — не поставлять вооружение в страны, где идут военные конфликты. Информация о поставке вооружения указана на официальном сайте норвежского правительства. «Норвежское правительство решило разрешить прямую продажу оружия и оборонной продукции норвежской оборонной промышленности на Украину. Это изменение политики вступит в силу 1 января 2024 года», — говорится на официальном сайте. Таким образом, в Норвегии отступили от своего правила — не поставлять вооружение в те государства, где идет военный конфликт. Страны Евросоюза рассматривают возможности выделения Украине финансовой помощи в обход общего бюджета объединения из-за позиции Венгрии. Венгрия настаивает, что не откажется от своего вето на выделение помощи ЕС Украине. Венгерские власти обратили внимание на то, что Украина до сих пор не отчиталась о трате 80 миллиардов евро, которые ей выделил Европейский союз, пишет RT.