01 января 2024

Норвегия отказалась от своих принципов ради поставки оружия ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин. Архив, флаг норвегии
Норвегия отступила от правила не продавать оружие в страны, где идет военный конфликт Фото:

Норвегия одобрила прямую продажу своего оружия на Украину, тем самым отступив от своего правила — не поставлять вооружение в страны, где идут военные конфликты. Информация о поставке вооружения указана на официальном сайте норвежского правительства.

«Норвежское правительство решило разрешить прямую продажу оружия и оборонной продукции норвежской оборонной промышленности на Украину. Это изменение политики вступит в силу 1 января 2024 года», — говорится на официальном сайте. Таким образом, в Норвегии отступили от своего правила — не поставлять вооружение в те государства, где идет военный конфликт.

Страны Евросоюза рассматривают возможности выделения Украине финансовой помощи в обход общего бюджета объединения из-за позиции Венгрии. Венгрия настаивает, что не откажется от своего вето на выделение помощи ЕС Украине. Венгерские власти обратили внимание на то, что Украина до сих пор не отчиталась о трате 80 миллиардов евро, которые ей выделил Европейский союз, пишет RT.

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Норвегия одобрила прямую продажу своего оружия на Украину, тем самым отступив от своего правила — не поставлять вооружение в страны, где идут военные конфликты. Информация о поставке вооружения указана на официальном сайте норвежского правительства. «Норвежское правительство решило разрешить прямую продажу оружия и оборонной продукции норвежской оборонной промышленности на Украину. Это изменение политики вступит в силу 1 января 2024 года», — говорится на официальном сайте. Таким образом, в Норвегии отступили от своего правила — не поставлять вооружение в те государства, где идет военный конфликт. Страны Евросоюза рассматривают возможности выделения Украине финансовой помощи в обход общего бюджета объединения из-за позиции Венгрии. Венгрия настаивает, что не откажется от своего вето на выделение помощи ЕС Украине. Венгерские власти обратили внимание на то, что Украина до сих пор не отчиталась о трате 80 миллиардов евро, которые ей выделил Европейский союз, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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