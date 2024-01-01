MWM: желание НАТО захватить Крым обернулось для ВСУ потерями

02 января 2024 в 01:23 Размер текста - 17 +

Российские войска уничтожили технику ВСУ в первые дни контрнаступления Фото: U.S. Army / Sgt. 1st Class Erick Studenicka новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Замысел Североатлантического альянса захватить Крым привел к огромным потерям поставленной Вооруженным силам Украины (ВСУ) техники. Об этом пишет Military Watch Magazine. «Съемки с беспилотников, сделанные в первые дни наступления, показали, что российскими войсками были уничтожены некоторые известные образцы техники, задействованные ведущими украинскими подразделениями. Речь идет про немецкие танки Leopard 2A6 и американские БМП Bradley. В последующие месяцы появлялись новые кадры», — пишет издание. Украину предупреждали, что если контрнаступление ВСУ не даст результатов, то это может серьезно подорвать подорвать дальнейшую материальную поддержку со стороны НАТО. Если Украина капитулирует, а именно этого Россия сейчас хочет, НАТО потерпит крупное поражение, первое с момента создания альянса в апреле 1949 года, заявил экс-помощник замглавы Минобороны США Стивен Брайен. Украина и Североатлантический альянс переживают кризис: страны-участницы не могут набрать нужного количества людей в армию, а военная техника показала плохие результаты на поле боя в ходе СВО, пишет RT.

Замысел Североатлантического альянса захватить Крым привел к огромным потерям поставленной Вооруженным силам Украины (ВСУ) техники. Об этом пишет Military Watch Magazine. «Съемки с беспилотников, сделанные в первые дни наступления, показали, что российскими войсками были уничтожены некоторые известные образцы техники, задействованные ведущими украинскими подразделениями. Речь идет про немецкие танки Leopard 2A6 и американские БМП Bradley. В последующие месяцы появлялись новые кадры», — пишет издание. Украину предупреждали, что если контрнаступление ВСУ не даст результатов, то это может серьезно подорвать подорвать дальнейшую материальную поддержку со стороны НАТО. Если Украина капитулирует, а именно этого Россия сейчас хочет, НАТО потерпит крупное поражение, первое с момента создания альянса в апреле 1949 года, заявил экс-помощник замглавы Минобороны США Стивен Брайен. Украина и Североатлантический альянс переживают кризис: страны-участницы не могут набрать нужного количества людей в армию, а военная техника показала плохие результаты на поле боя в ходе СВО, пишет RT.