01 января 2024

MWM: желание НАТО захватить Крым обернулось для ВСУ потерями

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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, бмп, всу,  stock
Российские войска уничтожили технику ВСУ в первые дни контрнаступления Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Замысел Североатлантического альянса захватить Крым привел к огромным потерям поставленной Вооруженным силам Украины (ВСУ) техники. Об этом пишет Military Watch Magazine.

«Съемки с беспилотников, сделанные в первые дни наступления, показали, что российскими войсками были уничтожены некоторые известные образцы техники, задействованные ведущими украинскими подразделениями. Речь идет про немецкие танки Leopard 2A6 и американские БМП Bradley. В последующие месяцы появлялись новые кадры», — пишет издание. Украину предупреждали, что если контрнаступление ВСУ не даст результатов, то это может серьезно подорвать подорвать дальнейшую материальную поддержку со стороны НАТО.

Если Украина капитулирует, а именно этого Россия сейчас хочет, НАТО потерпит крупное поражение, первое с момента создания альянса в апреле 1949 года, заявил экс-помощник замглавы Минобороны США Стивен Брайен. Украина и Североатлантический альянс переживают кризис: страны-участницы не могут набрать нужного количества людей в армию, а военная техника показала плохие результаты на поле боя в ходе СВО, пишет RT.

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Замысел Североатлантического альянса захватить Крым привел к огромным потерям поставленной Вооруженным силам Украины (ВСУ) техники. Об этом пишет Military Watch Magazine. «Съемки с беспилотников, сделанные в первые дни наступления, показали, что российскими войсками были уничтожены некоторые известные образцы техники, задействованные ведущими украинскими подразделениями. Речь идет про немецкие танки Leopard 2A6 и американские БМП Bradley. В последующие месяцы появлялись новые кадры», — пишет издание. Украину предупреждали, что если контрнаступление ВСУ не даст результатов, то это может серьезно подорвать подорвать дальнейшую материальную поддержку со стороны НАТО. Если Украина капитулирует, а именно этого Россия сейчас хочет, НАТО потерпит крупное поражение, первое с момента создания альянса в апреле 1949 года, заявил экс-помощник замглавы Минобороны США Стивен Брайен. Украина и Североатлантический альянс переживают кризис: страны-участницы не могут набрать нужного количества людей в армию, а военная техника показала плохие результаты на поле боя в ходе СВО, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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