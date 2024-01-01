Замысел Североатлантического альянса захватить Крым привел к огромным потерям поставленной Вооруженным силам Украины (ВСУ) техники. Об этом пишет Military Watch Magazine.
«Съемки с беспилотников, сделанные в первые дни наступления, показали, что российскими войсками были уничтожены некоторые известные образцы техники, задействованные ведущими украинскими подразделениями. Речь идет про немецкие танки Leopard 2A6 и американские БМП Bradley. В последующие месяцы появлялись новые кадры», — пишет издание. Украину предупреждали, что если контрнаступление ВСУ не даст результатов, то это может серьезно подорвать подорвать дальнейшую материальную поддержку со стороны НАТО.
Если Украина капитулирует, а именно этого Россия сейчас хочет, НАТО потерпит крупное поражение, первое с момента создания альянса в апреле 1949 года, заявил экс-помощник замглавы Минобороны США Стивен Брайен. Украина и Североатлантический альянс переживают кризис: страны-участницы не могут набрать нужного количества людей в армию, а военная техника показала плохие результаты на поле боя в ходе СВО, пишет RT.
Замысел Североатлантического альянса захватить Крым привел к огромным потерям поставленной Вооруженным силам Украины (ВСУ) техники. Об этом пишет Military Watch Magazine. «Съемки с беспилотников, сделанные в первые дни наступления, показали, что российскими войсками были уничтожены некоторые известные образцы техники, задействованные ведущими украинскими подразделениями. Речь идет про немецкие танки Leopard 2A6 и американские БМП Bradley. В последующие месяцы появлялись новые кадры», — пишет издание. Украину предупреждали, что если контрнаступление ВСУ не даст результатов, то это может серьезно подорвать подорвать дальнейшую материальную поддержку со стороны НАТО. Если Украина капитулирует, а именно этого Россия сейчас хочет, НАТО потерпит крупное поражение, первое с момента создания альянса в апреле 1949 года, заявил экс-помощник замглавы Минобороны США Стивен Брайен. Украина и Североатлантический альянс переживают кризис: страны-участницы не могут набрать нужного количества людей в армию, а военная техника показала плохие результаты на поле боя в ходе СВО, пишет RT.