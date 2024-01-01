Следователи уточняют информацию о происшествии
На екатеринбургском вокзале обнаружили труп, возле которого находился плачущий ребенок. Об этом рассказал очевидец.
«Труп на вокзале. Криминал или нет — неизвестно. Единственное, что известно на данный момент — был ребенок рядом в слезах», — передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург» слова очевидца.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СКР по Свердловской области. В ведомстве уточняют информацию.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.