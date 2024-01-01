01 января 2024
31 декабря 2023

На вокзале Екатеринбурга обнаружили труп, рядом с которым плакал ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва в городе Сергиев Посад. Московская область, ск, спец транспорт, следсвенный комитет
Следователи уточняют информацию о происшествии Фото:

На екатеринбургском вокзале обнаружили труп, возле которого находился плачущий ребенок. Об этом рассказал очевидец.

«Труп на вокзале. Криминал или нет — неизвестно. Единственное, что известно на данный момент — был ребенок рядом в слезах», — передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург» слова очевидца.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СКР по Свердловской области. В ведомстве уточняют информацию.

Фото:

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На екатеринбургском вокзале обнаружили труп, возле которого находился плачущий ребенок. Об этом рассказал очевидец. «Труп на вокзале. Криминал или нет — неизвестно. Единственное, что известно на данный момент — был ребенок рядом в слезах», — передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург» слова очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СКР по Свердловской области. В ведомстве уточняют информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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