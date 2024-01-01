01 января 2024

«РВ»: Россия нанесла масштабный удар дронами по Киеву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Взрывы и прилеты зафиксированы в разных района Киева Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России утром 2 января нанесли массированный удар беспилотниками по Киеву. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Новый массированный налет на Украину. Рои дронов несутся к целям, „Шахиды“ летят к Киеву, в небе стратегическая авиация ВКС России», — сообщается в telegram-канале.

В Киеве гремят взрывы, есть пожары. Дроны «Герань» замечены в направлении украинской столицы в районе Бровар. Мэр Киева Владимир Кличко сообщил о пылающем осколке беспилотника в Деснянском районе города. Зафиксирован прилет БПЛА в Голосеевском районе.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Министерства обороны России с просьбой прокомментировать эту информацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Россия нанесла также ответный удар по центрам принятия решений на Украине. Сделано это было из-за атаки ВСУ на Белгород в канун Нового года.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы России утром 2 января нанесли массированный удар беспилотниками по Киеву. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Новый массированный налет на Украину. Рои дронов несутся к целям, „Шахиды“ летят к Киеву, в небе стратегическая авиация ВКС России», — сообщается в telegram-канале. В Киеве гремят взрывы, есть пожары. Дроны «Герань» замечены в направлении украинской столицы в районе Бровар. Мэр Киева Владимир Кличко сообщил о пылающем осколке беспилотника в Деснянском районе города. Зафиксирован прилет БПЛА в Голосеевском районе. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Министерства обороны России с просьбой прокомментировать эту информацию. На момент публикации новости ответ не получен. Россия нанесла также ответный удар по центрам принятия решений на Украине. Сделано это было из-за атаки ВСУ на Белгород в канун Нового года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...