«РВ»: Россия нанесла масштабный удар дронами по Киеву

02 января 2024 в 07:01 Размер текста - 17 +

Взрывы и прилеты зафиксированы в разных района Киева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России утром 2 января нанесли массированный удар беспилотниками по Киеву. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Новый массированный налет на Украину. Рои дронов несутся к целям, „Шахиды“ летят к Киеву, в небе стратегическая авиация ВКС России», — сообщается в telegram-канале. В Киеве гремят взрывы, есть пожары. Дроны «Герань» замечены в направлении украинской столицы в районе Бровар. Мэр Киева Владимир Кличко сообщил о пылающем осколке беспилотника в Деснянском районе города. Зафиксирован прилет БПЛА в Голосеевском районе. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Министерства обороны России с просьбой прокомментировать эту информацию. На момент публикации новости ответ не получен. Россия нанесла также ответный удар по центрам принятия решений на Украине. Сделано это было из-за атаки ВСУ на Белгород в канун Нового года.

Вооруженные силы России утром 2 января нанесли массированный удар беспилотниками по Киеву. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Новый массированный налет на Украину. Рои дронов несутся к целям, „Шахиды“ летят к Киеву, в небе стратегическая авиация ВКС России», — сообщается в telegram-канале. В Киеве гремят взрывы, есть пожары. Дроны «Герань» замечены в направлении украинской столицы в районе Бровар. Мэр Киева Владимир Кличко сообщил о пылающем осколке беспилотника в Деснянском районе города. Зафиксирован прилет БПЛА в Голосеевском районе. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Министерства обороны России с просьбой прокомментировать эту информацию. На момент публикации новости ответ не получен. Россия нанесла также ответный удар по центрам принятия решений на Украине. Сделано это было из-за атаки ВСУ на Белгород в канун Нового года.