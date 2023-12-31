Как ВС РФ ответили на трагедию в Белгороде

Вооруженные силы Украины атаковали Белгород 30 декабря. Погибли мирные жители. Среди них были дети. При этом ВС РФ нанесли ответный удар по бывшему комплексу «Харьков Палас». Были уничтожены представители ВСУ и ГУР, которые были участниками обстрелов в Белгородской области. URA.RU приводит информацию об ответном ударе и о том, что известно о погибших в Белгороде на данный момент.
ВС РФ нанесли ответный удар по Харькову
В ответ на обстрелы Белгорода со стороны ВСУ российская армия нанесла удар по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас». Были ликвидированы представители украинской армии и ГУР, которые участвовали в планировании террористических действий в Белгороде. Также были уничтожены порядка двухсот иностранных наемников, которых хотели привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории РФ, передает
Помимо этого, российская армия ракетными ударами уничтожила пункты временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и иностранных наемников. Их количество насчитывало свыше 600 боевиков. Также в населенных пунктах Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко в ДНР были ликвидированы места стоянки артиллерийских систем и военной техники.
Кроме того, ВС РФ с помощью высокоточных ракет ликвидировали представителей руководящего состава СБУ националистического формирования «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещена в России), боевиков подразделения «Кракен» и иностранных наемников в Харьковской области. В Хмельницкой области, в районе населенного пункта Залесцы, был поражен филиал национального центра управления космическими средствами. Он использовался армией Украины для ведения разведки. Армия РФ ликвидировала базы горючего в Запорожской и Харьковской областях.
В результате атак армии России ВСУ понесли огромные потери. В частности, были ликвидированы две пусковые установки реактивных систем залпового огня РСЗО HIMARS. С помощью них Киев планировал наносить удары по Донецку во время новогодних праздников.
Актуальная информация о погибших в Белгороде
Отмечается, что на данный момент при обстрелах Белгородской области погибло 24 человека. Также жертвами стали четыре ребенка. По информации губернатора области Вячеслава Гладкова, один из раненых умер в больнице. Он не успел прийти в сознание. В общей сложности из-за атаки ВСУ пострадали свыше 100 мирных жителей.
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