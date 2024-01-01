WSJ: администрация Байдена не хочет победы Украины

02 января 2024 в 09:09 Размер текста - 17 +

Джо Байден не хочет помогать Украине, но планирует контролировать Киев, пишет Филлипс П. О’Брайен Фото: Official White House / Adam Schultz Администрация президента США Джо Байдена, как и он сам, никогда не хотели победы Украине в конфликте с Россией. Об этом пишет американский профессор стратегических исследований Филлипс П. О’Брайен. Он считает, что Вашингтон помогает Киеву только с одной целью — навязать свою собственную волю. «Администрация США никогда не показывала четкую приверженность победе Украины. <…> Возможно, причина этого нежелания очевидна: администрация Джо Байдена не хочет победы Украины. Есть признаки, что Вашингтон хочет навязать Киеву сделку», — отмечает Филлипс П. О’Брайен в материале для Wall Street Journal. По словам профессора, США высылают слишком мало военной поддержки Украине. Тем самым они лишают Киев возможности проводить долгосрочную военную кампанию против РФ. Президент Украины Владимир Зеленский вслед за главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным дал интервью изданию британскому изданию The Economist. Он возмутился, что страны Запада колеблются в плане предоставления помощи. Зеленский также подчеркнул, что Киеву следует надеяться на собственные силы, не рассчитывая на чужую помощь.

Администрация президента США Джо Байдена, как и он сам, никогда не хотели победы Украине в конфликте с Россией. Об этом пишет американский профессор стратегических исследований Филлипс П. О’Брайен. Он считает, что Вашингтон помогает Киеву только с одной целью — навязать свою собственную волю. «Администрация США никогда не показывала четкую приверженность победе Украины. <…> Возможно, причина этого нежелания очевидна: администрация Джо Байдена не хочет победы Украины. Есть признаки, что Вашингтон хочет навязать Киеву сделку», — отмечает Филлипс П. О’Брайен в материале для Wall Street Journal. По словам профессора, США высылают слишком мало военной поддержки Украине. Тем самым они лишают Киев возможности проводить долгосрочную военную кампанию против РФ. Президент Украины Владимир Зеленский вслед за главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным дал интервью изданию британскому изданию The Economist. Он возмутился, что страны Запада колеблются в плане предоставления помощи. Зеленский также подчеркнул, что Киеву следует надеяться на собственные силы, не рассчитывая на чужую помощь.