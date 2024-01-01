Зеленский вслед за Залужным дал большое интервью журналу The Economist

02 января 2024 в 03:43 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что «утратил легкость и юмор» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский вслед за главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным дал интервью изданию The Economist . Украинский лидер подчеркнул, что раздражен колебаниями своих союзников и отстраненностью некоторых соотечественников, а Киев не может отступить от своего плана победить Россию. URA.RU приводит главные заявления Зеленского. Владимир Зеленский раздражен из-за колебаний некоторых союзников и отстраненностью соотечественников. Он убежден, что Украина не может отступить от плана победить Россию;

Украинцам придется сделать выбор между внутренней политикой и контрнаступлением. Предпочтение внутренней политики будет означать проведение в стране выборов и подготовку к ним. Это не совместимо с успехами на фронте, считает Зеленский;

Украинский лидер заявил, что «утратил легкость и юмор» в ходе конфликта и из-за провала контрнаступления;

Зеленский пытается внушить украинцам чувство экзистенциальной угрозы. Также его беспокоит утрата интереса к конфликту со стороны Запада;

Владимир Зеленский подчеркнул, что альтернативы мобилизации нет, поэтому у украинцев отсутствует выбор. Их продолжат мобилизовать;

Зеленский заявил, что Европа, поддерживая Киев деньгами или оружием, «спасает своих детей, а не украинских»;

Украинский лидер не говорит о планах Украины на 2024 год, так как утечки информации помогли России подготовиться к контрнаступлению;

Основными задачами ВСУ на 2024 год станет оборона городов на востоке Украины;

Изоляция Крыма и ослабление российского военного потенциала «чрезвычайно важны для сокращения атак ВС РФ». Поэтому Крым и битва в Черном море станут центром конфликта с РФ, полагает Зеленский;

Зеленский просит немецкую ракету Taurus, чтобы уничтожить Крымский мост. ВСУ продолжают считать его военной целью;

Завышенные ожидания от 2023 года привели Зеленского к разочарованию. Он заявил, что Украина должна учитывать собственные силы;

Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев наращивает собственное производство, несмотря на уверенность в военной помощи от США. До Зеленского интервью изданию The Economist давал главком ВСУ Валерий Залужный. Тогда он отметил, что ситуация на фронте зашла в тупик. Это привело украинского президента в ярость. По мнению источника журнала, конфликт между Зеленским и Залужным длится с 2022 года и сейчас перешел в открытую стадию из-за провального контрнаступления, при этом главком пользуется немалой поддержкой людей из окружения президента.

Президент Украины Владимир Зеленский вслед за главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным дал интервью изданию The Economist. Украинский лидер подчеркнул, что раздражен колебаниями своих союзников и отстраненностью некоторых соотечественников, а Киев не может отступить от своего плана победить Россию. URA.RU приводит главные заявления Зеленского. До Зеленского интервью изданию The Economist давал главком ВСУ Валерий Залужный. Тогда он отметил, что ситуация на фронте зашла в тупик. Это привело украинского президента в ярость. По мнению источника журнала, конфликт между Зеленским и Залужным длится с 2022 года и сейчас перешел в открытую стадию из-за провального контрнаступления, при этом главком пользуется немалой поддержкой людей из окружения президента.