Зеленский вслед за Залужным дал большое интервью журналу The Economist

Президент Украины Владимир Зеленский вслед за главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным дал интервью изданию
- Владимир Зеленский раздражен из-за колебаний некоторых союзников и отстраненностью соотечественников. Он убежден, что Украина не может отступить от плана победить Россию;
- Украинцам придется сделать выбор между внутренней политикой и контрнаступлением. Предпочтение внутренней политики будет означать проведение в стране выборов и подготовку к ним. Это не совместимо с успехами на фронте, считает Зеленский;
- Украинский лидер заявил, что «утратил легкость и юмор» в ходе конфликта и из-за провала контрнаступления;
- Зеленский пытается внушить украинцам чувство экзистенциальной угрозы. Также его беспокоит утрата интереса к конфликту со стороны Запада;
- Владимир Зеленский подчеркнул, что альтернативы мобилизации нет, поэтому у украинцев отсутствует выбор. Их продолжат мобилизовать;
- Зеленский заявил, что Европа, поддерживая Киев деньгами или оружием, «спасает своих детей, а не украинских»;
- Украинский лидер не говорит о планах Украины на 2024 год, так как утечки информации помогли России подготовиться к контрнаступлению;
- Основными задачами ВСУ на 2024 год станет оборона городов на востоке Украины;
- Изоляция Крыма и ослабление российского военного потенциала «чрезвычайно важны для сокращения атак ВС РФ». Поэтому Крым и битва в Черном море станут центром конфликта с РФ, полагает Зеленский;
- Зеленский просит немецкую ракету Taurus, чтобы уничтожить Крымский мост. ВСУ продолжают считать его военной целью;
- Завышенные ожидания от 2023 года привели Зеленского к разочарованию. Он заявил, что Украина должна учитывать собственные силы;
- Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев наращивает собственное производство, несмотря на уверенность в военной помощи от США.
До Зеленского интервью изданию The Economist давал главком ВСУ Валерий Залужный. Тогда он отметил, что ситуация на фронте зашла в тупик. Это привело украинского президента в ярость. По мнению источника журнала, конфликт между Зеленским и Залужным длится с 2022 года и сейчас перешел в открытую стадию из-за провального контрнаступления, при этом главком пользуется немалой поддержкой людей из окружения президента.
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