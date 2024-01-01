01 января 2024
31 декабря 2023

Губернатор ХМАО анонсировала открытие биатлонного центра в Нижневартовске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубок губернатора Тюменской области по биатлону. 2014 год. Тюмень, биатлон, спорт
Биатлонный центр в Нижневартовске откроют в I квартале 2024 года Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова анонсировала запуск нового биатлонного центра в Нижневартовске, который построили на базе СОК «Радуга». В своем telegram-канале глава региона сообщила, что спортивный объект будет готов принять первых посетителей в I квартале 2024 года.

«Центр лыжного спорта построили при содействии президента РФ Владимира Путина. Проект включен в „Карту развития Югры“ (нацпроект „Демография“). Для спортсменов, жителей и гостей города Центр станет доступен в I квартале 2024 года. Готовим новых чемпионов!» — написала Комарова.

Центр лыжного спорта построили в Нижневартовске на деньги правительства округа и ПАО «НК „Роснефть“». «В его состав входят: стрельбище с шестнадцатью мишенями, сборно-разборная трибуна на 244 места (в том числе и для маломобильных групп населения), лыжероллерная трасса (2,3 километра), переходный мостик; пункт проката спортивного инвентаря, для тренеров и спортсменов — просторные рабочие кабинеты, комнаты подготовки лыж, техническое помещение с оружейной», — уточнила губернатор.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова анонсировала запуск нового биатлонного центра в Нижневартовске, который построили на базе СОК «Радуга». В своем telegram-канале глава региона сообщила, что спортивный объект будет готов принять первых посетителей в I квартале 2024 года. «Центр лыжного спорта построили при содействии президента РФ Владимира Путина. Проект включен в „Карту развития Югры“ (нацпроект „Демография“). Для спортсменов, жителей и гостей города Центр станет доступен в I квартале 2024 года. Готовим новых чемпионов!» — написала Комарова. Центр лыжного спорта построили в Нижневартовске на деньги правительства округа и ПАО «НК „Роснефть“». «В его состав входят: стрельбище с шестнадцатью мишенями, сборно-разборная трибуна на 244 места (в том числе и для маломобильных групп населения), лыжероллерная трасса (2,3 километра), переходный мостик; пункт проката спортивного инвентаря, для тренеров и спортсменов — просторные рабочие кабинеты, комнаты подготовки лыж, техническое помещение с оружейной», — уточнила губернатор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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