В Управлении Роспотребнадзора по Курганской области рассказали, сколько можно хранить салаты и другие блюда, приготовленные в Новый год. По данным ведомства, срок годности многих салатов — не больше 12 часов.
«Любой салат может стать источником пищевого отравления. В салатах перемешано множество продуктов с разной стойкостью хранения, и поэтому бактерии быстрее в нем размножаются. К тому же, их заправляют майонезом, а это благоприятная среда для размножения микробов. Если вы отправляете салат на балкон — срок годности сокращается до нескольких часов», — указано на сайте. Такие салаты, как оливье и сельдь под шубой, не могут храниться более 12 часов после приготовления, а винегрет — до 18 часов.
Также Роспотребнадзор указал сроки годности других праздничных блюд:
- холодец можно хранить максимум 12 часов;
- жареная или запеченная курица будет пригодна в пищу не более 36 часов (хранить остатки курицы надо в закрытом виде в холодильнике, обернув в пищевую пленку);
- красную икру нельзя хранить в открытой банке больше 5−6 дней. Икру из жестяной банки сразу после вскрытия нужно переложить в плотно закрывающуюся стеклянную банку;
- мясо по-французски нельзя хранить больше 24 часов.
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