Роспотребнадзор напомнил курганцам сроки хранения новогодних блюд. Список

02 января 2024 в 10:36 Размер текста - 17 +

Курганцев предупредили о сроках хранения салатов и других блюд с праздничного стола Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Управлении Роспотребнадзора по Курганской области рассказали, сколько можно хранить салаты и другие блюда, приготовленные в Новый год. По данным ведомства, срок годности многих салатов — не больше 12 часов. «Любой салат может стать источником пищевого отравления. В салатах перемешано множество продуктов с разной стойкостью хранения, и поэтому бактерии быстрее в нем размножаются. К тому же, их заправляют майонезом, а это благоприятная среда для размножения микробов. Если вы отправляете салат на балкон — срок годности сокращается до нескольких часов», — указано на сайте. Такие салаты, как оливье и сельдь под шубой, не могут храниться более 12 часов после приготовления, а винегрет — до 18 часов. Также Роспотребнадзор указал сроки годности других праздничных блюд: холодец можно хранить максимум 12 часов;

жареная или запеченная курица будет пригодна в пищу не более 36 часов (хранить остатки курицы надо в закрытом виде в холодильнике, обернув в пищевую пленку);

красную икру нельзя хранить в открытой банке больше 5−6 дней. Икру из жестяной банки сразу после вскрытия нужно переложить в плотно закрывающуюся стеклянную банку;

мясо по-французски нельзя хранить больше 24 часов.

В Управлении Роспотребнадзора по Курганской области рассказали, сколько можно хранить салаты и другие блюда, приготовленные в Новый год. По данным ведомства, срок годности многих салатов — не больше 12 часов. «Любой салат может стать источником пищевого отравления. В салатах перемешано множество продуктов с разной стойкостью хранения, и поэтому бактерии быстрее в нем размножаются. К тому же, их заправляют майонезом, а это благоприятная среда для размножения микробов. Если вы отправляете салат на балкон — срок годности сокращается до нескольких часов», — указано на сайте. Такие салаты, как оливье и сельдь под шубой, не могут храниться более 12 часов после приготовления, а винегрет — до 18 часов. Также Роспотребнадзор указал сроки годности других праздничных блюд: