Пьяный мужчина угнал авто, чтобы добраться в столицу ХМАО в новогоднюю ночь

02 января 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Мужчина устроил ДТП на угнанном автомобиле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пьяный житель поселка Кышик (ХМАО) угнал автомобиль, чтобы навестить окружную столицу, а затем устроил ДТП на автозимнике, не справившись с управлением. Об этом сообщает официальный telegram-канал МВД России. «В новогоднюю ночь 18-летний житель поселка Кышик Ханты-Мансийского района решил навестить окружную столицу. Совершив угон автомобиля Chevrolet Lacetti, по автозимнику он направился в сторону города, однако далеко уехать не смог, будучи в состоянии опьянения, не справился с управлением и совершил ДТП», — указано в публикации. Нарушителя ждет как уголовная, так и административная ответственность. «В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон) и составлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами)», — уточнили в МВД.

Пьяный житель поселка Кышик (ХМАО) угнал автомобиль, чтобы навестить окружную столицу, а затем устроил ДТП на автозимнике, не справившись с управлением. Об этом сообщает официальный telegram-канал МВД России. «В новогоднюю ночь 18-летний житель поселка Кышик Ханты-Мансийского района решил навестить окружную столицу. Совершив угон автомобиля Chevrolet Lacetti, по автозимнику он направился в сторону города, однако далеко уехать не смог, будучи в состоянии опьянения, не справился с управлением и совершил ДТП», — указано в публикации. Нарушителя ждет как уголовная, так и административная ответственность. «В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон) и составлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами)», — уточнили в МВД.