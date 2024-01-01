01 января 2024

Пьяный мужчина угнал авто, чтобы добраться в столицу ХМАО в новогоднюю ночь

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, бутылка, руль, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Мужчина устроил ДТП на угнанном автомобиле Фото:

Пьяный житель поселка Кышик (ХМАО) угнал автомобиль, чтобы навестить окружную столицу, а затем устроил ДТП на автозимнике, не справившись с управлением. Об этом сообщает официальный telegram-канал МВД России.

«В новогоднюю ночь 18-летний житель поселка Кышик Ханты-Мансийского района решил навестить окружную столицу. Совершив угон автомобиля Chevrolet Lacetti, по автозимнику он направился в сторону города, однако далеко уехать не смог, будучи в состоянии опьянения, не справился с управлением и совершил ДТП», — указано в публикации.

Нарушителя ждет как уголовная, так и административная ответственность. «В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон) и составлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами)», — уточнили в МВД.

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Пьяный житель поселка Кышик (ХМАО) угнал автомобиль, чтобы навестить окружную столицу, а затем устроил ДТП на автозимнике, не справившись с управлением. Об этом сообщает официальный telegram-канал МВД России. «В новогоднюю ночь 18-летний житель поселка Кышик Ханты-Мансийского района решил навестить окружную столицу. Совершив угон автомобиля Chevrolet Lacetti, по автозимнику он направился в сторону города, однако далеко уехать не смог, будучи в состоянии опьянения, не справился с управлением и совершил ДТП», — указано в публикации. Нарушителя ждет как уголовная, так и административная ответственность. «В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон) и составлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами)», — уточнили в МВД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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