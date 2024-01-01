01 января 2024
31 декабря 2023

Тысяче тюменцев потребовалась помощь врачей в новогоднюю ночь

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробки в городе. Клипарт. Тюмень, пробка, поток автомобилей, скорая помошь
Более 500 человек были доставлены в стационары Фото:

Больше тысячи жителей Тюменской области обратились за помощью медиков в новогоднюю ночь. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1166 жителям областной столицы и Тюменского района с 31 декабря по 1 января. В экстренной форме поступило 707 вызовов, остальные — в неотложной», — сообщили в ведомстве.

Там отмечают, что больше 500 человек были доставлены в стационары. 2037 вызовов диспетчеры передали в поликлиники — состояние пациентов не представляло угрозы для жизни.

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Больше тысячи жителей Тюменской области обратились за помощью медиков в новогоднюю ночь. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1166 жителям областной столицы и Тюменского района с 31 декабря по 1 января. В экстренной форме поступило 707 вызовов, остальные — в неотложной», — сообщили в ведомстве. Там отмечают, что больше 500 человек были доставлены в стационары. 2037 вызовов диспетчеры передали в поликлиники — состояние пациентов не представляло угрозы для жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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