Тысяче тюменцев потребовалась помощь врачей в новогоднюю ночь

Более 500 человек были доставлены в стационары
Больше тысячи жителей Тюменской области обратились за помощью медиков в новогоднюю ночь. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«Врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1166 жителям областной столицы и Тюменского района с 31 декабря по 1 января. В экстренной форме поступило 707 вызовов, остальные — в неотложной», — сообщили в ведомстве.
Там отмечают, что больше 500 человек были доставлены в стационары. 2037 вызовов диспетчеры передали в поликлиники — состояние пациентов не представляло угрозы для жизни.
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