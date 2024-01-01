01 января 2024

Челябинский главк МЧС предупредил об ухудшении погоды 3 января

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Снегопад. Челябинск, иномарка, зима, стоянка, водитель, снегопад, климат, автовладелец, парковка, автотранспорт, дорожная обстановка
В Челябинской области прогнозируют снегопад 3 января Фото:

Главное управление МЧС России по Челябинской области сообщило о неблагоприятных погодных явлениях 3 января. Соответствующее предупреждение распространила пресс-служба ведомства.

«От челябинского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. Днем 3 января в отдельных районах Челябинской области ожидается снег, местами сильный, на дорогах сильные заносы, гололедица от наката», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В региональном МЧС обратились к водителям с призывом быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим. В ведомстве просят автомобилистов без крайней необходимости не планировать на этот день поездки на дальние расстояния.

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Главное управление МЧС России по Челябинской области сообщило о неблагоприятных погодных явлениях 3 января. Соответствующее предупреждение распространила пресс-служба ведомства. «От челябинского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. Днем 3 января в отдельных районах Челябинской области ожидается снег, местами сильный, на дорогах сильные заносы, гололедица от наката», — сообщили в пресс-службе ведомства. В региональном МЧС обратились к водителям с призывом быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим. В ведомстве просят автомобилистов без крайней необходимости не планировать на этот день поездки на дальние расстояния.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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