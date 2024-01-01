Челябинский главк МЧС предупредил об ухудшении погоды 3 января

Главное управление МЧС России по Челябинской области сообщило о неблагоприятных погодных явлениях 3 января. Соответствующее предупреждение распространила пресс-служба ведомства.
«От челябинского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. Днем 3 января в отдельных районах Челябинской области ожидается снег, местами сильный, на дорогах сильные заносы, гололедица от наката», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В региональном МЧС обратились к водителям с призывом быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим. В ведомстве просят автомобилистов без крайней необходимости не планировать на этот день поездки на дальние расстояния.
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