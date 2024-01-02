В Тюмени задерживается прибытие самолетов из ЯНАО и ХМАО

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Аэропорт Рощино. Тюмень, аэропорт, рощино, человек с сумкой
Самолеты прибывают с опозданием до семи часов Фото:

В Тюмени задерживается прибытие самолета из ЯНАО и двух бортов из ХМАО. Данные об этом указаны на онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс „Ютэйр“ №220, маршрут — Нягань — Тюмень. Прибытие по расписанию — в 18:05, расчетное прибытие — 19:05. Также задерживается рейс в Тюмень из Белоярского. Борт прибудет с задержкой больше двух часов», — указано на табло.

Дольше всех задерживается рейс из Нового Уренгоя. Там опоздание составляет больше семи часов.

В справочной Рощино корреспонденту агентства не удалось получить оперативный комментарий. На адрес авиагавани направлен письменный запрос.

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В Тюмени задерживается прибытие самолета из ЯНАО и двух бортов из ХМАО. Данные об этом указаны на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс „Ютэйр“ №220, маршрут — Нягань — Тюмень. Прибытие по расписанию — в 18:05, расчетное прибытие — 19:05. Также задерживается рейс в Тюмень из Белоярского. Борт прибудет с задержкой больше двух часов», — указано на табло. Дольше всех задерживается рейс из Нового Уренгоя. Там опоздание составляет больше семи часов. В справочной Рощино корреспонденту агентства не удалось получить оперативный комментарий. На адрес авиагавани направлен письменный запрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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