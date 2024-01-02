В Тюмени задерживается прибытие самолетов из ЯНАО и ХМАО

Самолеты прибывают с опозданием до семи часов
В Тюмени задерживается прибытие самолета из ЯНАО и двух бортов из ХМАО. Данные об этом указаны на онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Рейс „Ютэйр“ №220, маршрут — Нягань — Тюмень. Прибытие по расписанию — в 18:05, расчетное прибытие — 19:05. Также задерживается рейс в Тюмень из Белоярского. Борт прибудет с задержкой больше двух часов», — указано на табло.
Дольше всех задерживается рейс из Нового Уренгоя. Там опоздание составляет больше семи часов.
В справочной Рощино корреспонденту агентства не удалось получить оперативный комментарий. На адрес авиагавани направлен письменный запрос.
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