В Тюмени задерживается прибытие самолетов из ЯНАО и ХМАО

02 января 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

Самолеты прибывают с опозданием до семи часов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени задерживается прибытие самолета из ЯНАО и двух бортов из ХМАО. Данные об этом указаны на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс „Ютэйр“ №220, маршрут — Нягань — Тюмень. Прибытие по расписанию — в 18:05, расчетное прибытие — 19:05. Также задерживается рейс в Тюмень из Белоярского. Борт прибудет с задержкой больше двух часов», — указано на табло. Дольше всех задерживается рейс из Нового Уренгоя. Там опоздание составляет больше семи часов. В справочной Рощино корреспонденту агентства не удалось получить оперативный комментарий. На адрес авиагавани направлен письменный запрос.

В Тюмени задерживается прибытие самолета из ЯНАО и двух бортов из ХМАО. Данные об этом указаны на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс „Ютэйр“ №220, маршрут — Нягань — Тюмень. Прибытие по расписанию — в 18:05, расчетное прибытие — 19:05. Также задерживается рейс в Тюмень из Белоярского. Борт прибудет с задержкой больше двух часов», — указано на табло. Дольше всех задерживается рейс из Нового Уренгоя. Там опоздание составляет больше семи часов. В справочной Рощино корреспонденту агентства не удалось получить оперативный комментарий. На адрес авиагавани направлен письменный запрос.