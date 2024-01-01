В ЯНАО вандалу грозит уголовное дело за нападение на остановку

В Ноябрьске установили личность вандала, разгромившего в новогоднюю ночь теплую остановку в районе площади Опаленной юности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба администрации города.
«Нетрезвый мужчина ногой выбил стекло в двери остановочного комплекса 1 января около 4 часов ночи. Личность хулигана уже установлена, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщает пресс-служба администрации Ноябрьска в официальном telegram-канале.
В мэрии напоминают, что остановки нужно использовать для ожидания транспорта, а не для отдыха после застолья. Павильоны работают в дневные часы, на ночь их двери закрывают, но камеры наблюдения продолжают следить за безопасностью на территории комплексов.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.