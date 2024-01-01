01 января 2024
31 декабря 2023

В ЯНАО вандалу грозит уголовное дело за нападение на остановку

Власти Ноябрьска опознали хулигана, разгромившего в Новый год остановку
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя иллюминация в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, микрорайон солнечный, остановка общественного транспорта, теплая остановка, автобусная остановка, остановка солнечный микрорайон
В Ноябрьске установили личность хулигана, который в новогоднюю ночь разгромил остановку Фото:

В Ноябрьске установили личность вандала, разгромившего в новогоднюю ночь теплую остановку в районе площади Опаленной юности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба администрации города.

«Нетрезвый мужчина ногой выбил стекло в двери остановочного комплекса 1 января около 4 часов ночи. Личность хулигана уже установлена, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщает пресс-служба администрации Ноябрьска в официальном telegram-канале.

В мэрии напоминают, что остановки нужно использовать для ожидания транспорта, а не для отдыха после застолья. Павильоны работают в дневные часы, на ночь их двери закрывают, но камеры наблюдения продолжают следить за безопасностью на территории комплексов.

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В Ноябрьске установили личность вандала, разгромившего в новогоднюю ночь теплую остановку в районе площади Опаленной юности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба администрации города. «Нетрезвый мужчина ногой выбил стекло в двери остановочного комплекса 1 января около 4 часов ночи. Личность хулигана уже установлена, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщает пресс-служба администрации Ноябрьска в официальном telegram-канале. В мэрии напоминают, что остановки нужно использовать для ожидания транспорта, а не для отдыха после застолья. Павильоны работают в дневные часы, на ночь их двери закрывают, но камеры наблюдения продолжают следить за безопасностью на территории комплексов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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