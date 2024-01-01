Мишустин выделил Свердловской области миллиарды на дороги

Свердловская область получит больше субсидий, чем другие регионы УрФО
Свердловская область получит на ремонт дорог более 6,5 миллиардов рублей. Такую сумму региону выделяет правительство РФ на ближайшие три года. Соответствующее постановление от 27 декабря 2023 года размещено на официальном портале правовой информации.
Так, на ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на 2024 год выделено 1,5127 миллиарда рублей. На 2025-й — 2,8169 миллиарда. А на 2026 год заложена сумма в 2,3249 млрд рублей.
Из всех регионов УрФО это самая крупная цифра. К примеру, Челябинской области на три года дадут более 5,5 миллиардов рублей.
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