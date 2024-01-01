01 января 2024
31 декабря 2023

Из тюменских магазинов пропал хлеб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины, продукты, ценники. Тюмень, продукты, хлеб, ценники, ценник, полки магазина
Тюменцы за первые дни нового года раскупили весь хлеб Фото:

С прилавков тюменских магазинов пропал хлеб. Об этом сообщают читатели, обратившиеся в агентство. По их словам, в супермаркетах остались буханки, произведенные 31 декабря.

«В магазинах нет свежего привозного хлеба. На прилавках остался последний, с датой выработки от 31 декабря. В одном из супермаркетов нам рассказали, что поставки задерживаются из-за снегопада и ситуации на дорогах», — сообщают тюменцы.

Горожане сообщают, что хлеба нет в разных районах Тюмени. По их словам, дефицит наблюдается в продукции, произведенной в соседних регионах. Дефицита буханок от местных производителей в городе нет.

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С прилавков тюменских магазинов пропал хлеб. Об этом сообщают читатели, обратившиеся в агентство. По их словам, в супермаркетах остались буханки, произведенные 31 декабря. «В магазинах нет свежего привозного хлеба. На прилавках остался последний, с датой выработки от 31 декабря. В одном из супермаркетов нам рассказали, что поставки задерживаются из-за снегопада и ситуации на дорогах», — сообщают тюменцы. Горожане сообщают, что хлеба нет в разных районах Тюмени. По их словам, дефицит наблюдается в продукции, произведенной в соседних регионах. Дефицита буханок от местных производителей в городе нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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