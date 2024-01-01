Тюменцы за первые дни нового года раскупили весь хлеб
С прилавков тюменских магазинов пропал хлеб. Об этом сообщают читатели, обратившиеся в агентство. По их словам, в супермаркетах остались буханки, произведенные 31 декабря.
«В магазинах нет свежего привозного хлеба. На прилавках остался последний, с датой выработки от 31 декабря. В одном из супермаркетов нам рассказали, что поставки задерживаются из-за снегопада и ситуации на дорогах», — сообщают тюменцы.
Горожане сообщают, что хлеба нет в разных районах Тюмени. По их словам, дефицит наблюдается в продукции, произведенной в соседних регионах. Дефицита буханок от местных производителей в городе нет.
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