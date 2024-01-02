NHK: судьба 5 из 6 членов экипажа самолета японской береговой охраны неизвестна

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Аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт, самолет
Судьба пяти членов экипажа самолета неизвестна, сообщает NHK Фото:

Только один из шести членов экипажа транспортного самолета береговой охраны Японии, столкнувшегося с лайнером компании JAL, смог эвакуироваться. Судьба остальных остается под вопросом. Об этом сообщает телеканал NHK.

«Один из шести членов экипажа транспортного самолета смог эвакуироваться. Судьба остальных на данный момент неизвестна», — говорится в материале. В то же время, авиакомпания JAL не предоставила информацию о наличии россиян среди пассажиров загоревшегося лайнера в токийском аэропорту. Такую информацию приводит ТАСС, ссылаясь на посольство РФ.

Пассажирский самолет Japan Airlines загорелся на посадочной полосе аэропорта Токио. Один из двигателей самолета был охвачен огнем. Самолет прибыл из Саппоро с 400 пассажирами и членами экипажа. Все люди были успешно эвакуированы.

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Только один из шести членов экипажа транспортного самолета береговой охраны Японии, столкнувшегося с лайнером компании JAL, смог эвакуироваться. Судьба остальных остается под вопросом. Об этом сообщает телеканал NHK. «Один из шести членов экипажа транспортного самолета смог эвакуироваться. Судьба остальных на данный момент неизвестна», — говорится в материале. В то же время, авиакомпания JAL не предоставила информацию о наличии россиян среди пассажиров загоревшегося лайнера в токийском аэропорту. Такую информацию приводит ТАСС, ссылаясь на посольство РФ. Пассажирский самолет Japan Airlines загорелся на посадочной полосе аэропорта Токио. Один из двигателей самолета был охвачен огнем. Самолет прибыл из Саппоро с 400 пассажирами и членами экипажа. Все люди были успешно эвакуированы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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