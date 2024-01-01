01 января 2024

Синоптик раскрыл, когда потеплеет в Свердловской области

Синоптик Пулин: в Свердловской области начнет теплеть с 4 января
© Служба новостей «URA.RU»
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Во второй половине новогодних каникул холода должны пойти на убыль Фото:

В Свердловской области начнет теплеть с 4 января. Такой прогноз озвучил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале.

«С выходом на Урал очередного циклона 4 января в южных районах потеплеет, вновь пойдет снег. На севере области потепления не предвидится, как минимум, до конца недели», — сказано в сообщении метеоролога.

Он отметил, что в ближайшее время в регионе сохранится похолодание. Пик морозов придется на ночь 3 января.

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В Свердловской области начнет теплеть с 4 января. Такой прогноз озвучил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале. «С выходом на Урал очередного циклона 4 января в южных районах потеплеет, вновь пойдет снег. На севере области потепления не предвидится, как минимум, до конца недели», — сказано в сообщении метеоролога. Он отметил, что в ближайшее время в регионе сохранится похолодание. Пик морозов придется на ночь 3 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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