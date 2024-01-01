Природа Погода Синоптик раскрыл, когда потеплеет в Свердловской области Синоптик Пулин: в Свердловской области начнет теплеть с 4 января 02 января 2024 в 17:37 Размер текста - 17 + Во второй половине новогодних каникул холода должны пойти на убыль Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области начнет теплеть с 4 января. Такой прогноз озвучил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале. «С выходом на Урал очередного циклона 4 января в южных районах потеплеет, вновь пойдет снег. На севере области потепления не предвидится, как минимум, до конца недели», — сказано в сообщении метеоролога. Он отметил, что в ближайшее время в регионе сохранится похолодание. Пик морозов придется на ночь 3 января. В Свердловской области начнет теплеть с 4 января. Такой прогноз озвучил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале. «С выходом на Урал очередного циклона 4 января в южных районах потеплеет, вновь пойдет снег. На севере области потепления не предвидится, как минимум, до конца недели», — сказано в сообщении метеоролога. Он отметил, что в ближайшее время в регионе сохранится похолодание. Пик морозов придется на ночь 3 января. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям