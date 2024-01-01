Синоптик раскрыл, когда потеплеет в Свердловской области

Во второй половине новогодних каникул холода должны пойти на убыль
В Свердловской области начнет теплеть с 4 января. Такой прогноз озвучил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале.
«С выходом на Урал очередного циклона 4 января в южных районах потеплеет, вновь пойдет снег. На севере области потепления не предвидится, как минимум, до конца недели», — сказано в сообщении метеоролога.
Он отметил, что в ближайшее время в регионе сохранится похолодание. Пик морозов придется на ночь 3 января.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.