На Свердловскую область надвигаются рекордные морозы

Новогодняя неделя на Урале будет морозной
Рекордные морозы в Свердловской области ожидаются в ночь на 3 января. Такой прогноз озвучили URA.RU в Уральском управлении Гидрометцентра.
«Пока сильных морозов зафиксировано не было. Ждем нынче ночью», — кратко пояснили синоптики.
Как следует из информации на сайте свердловского метеоцентра, ночью и утром 3 января местами в регионе ожидается сильный мороз. Минимальная температура воздуха составит -40,-42 градуса. Сообщения с предупреждением о резком похолодании рассылало накануне и свердловское МЧС.
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