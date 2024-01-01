01 января 2024

На Свердловскую область надвигаются рекордные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Снеговик. Челябинск, снеговик, зима, погода, мороз
Новогодняя неделя на Урале будет морозной Фото:

Рекордные морозы в Свердловской области ожидаются в ночь на 3 января. Такой прогноз озвучили URA.RU в Уральском управлении Гидрометцентра.

«Пока сильных морозов зафиксировано не было. Ждем нынче ночью», — кратко пояснили синоптики.

Как следует из информации на сайте свердловского метеоцентра, ночью и утром 3 января местами в регионе ожидается сильный мороз. Минимальная температура воздуха составит -40,-42 градуса. Сообщения с предупреждением о резком похолодании рассылало накануне и свердловское МЧС.

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Рекордные морозы в Свердловской области ожидаются в ночь на 3 января. Такой прогноз озвучили URA.RU в Уральском управлении Гидрометцентра. «Пока сильных морозов зафиксировано не было. Ждем нынче ночью», — кратко пояснили синоптики. Как следует из информации на сайте свердловского метеоцентра, ночью и утром 3 января местами в регионе ожидается сильный мороз. Минимальная температура воздуха составит -40,-42 градуса. Сообщения с предупреждением о резком похолодании рассылало накануне и свердловское МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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