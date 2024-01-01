Правительство РФ выделит Челябинской области 5,5 млрд рублей на дороги

Челябинская область получит на ремонт дорог более 5,5 миллиарда рублей. Такую сумму правительство России выделит в ближайшие три года. Соответствующее постановление от 27 декабря 2023 года размещено на официальном портале правовой информации.
На ремонт автодорог и дорожных сооружений на 2024 год выделено 1,3646 миллиарда рублей. На 2025 год — 2,3246 миллиарда. А на 2026 год заложена сумма в 1,9186 миллиарда рублей.
Из регионов УрФО это вторая по величине цифра. Больше только у Свердловской области — 6,5 миллиарда рублей. Размер выделяемой субсидии зависит от объема собственных доходов региона. Так, Санкт-Петербургу в 2024 году не выделят ничего. ЯНАО в 2024 году получит субсидию в 160 миллионов рублей.
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