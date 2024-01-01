01 января 2024

Правительство РФ выделит Челябинской области 5,5 млрд рублей на дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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За три года субсидии региону составят 5,5 миллиарда рублей Фото:

Челябинская область получит на ремонт дорог более 5,5 миллиарда рублей. Такую сумму правительство России выделит в ближайшие три года. Соответствующее постановление от 27 декабря 2023 года размещено на официальном портале правовой информации.

На ремонт автодорог и дорожных сооружений на 2024 год выделено 1,3646 миллиарда рублей. На 2025 год — 2,3246 миллиарда. А на 2026 год заложена сумма в 1,9186 миллиарда рублей.

Из регионов УрФО это вторая по величине цифра. Больше только у Свердловской области — 6,5 миллиарда рублей. Размер выделяемой субсидии зависит от объема собственных доходов региона. Так, Санкт-Петербургу в 2024 году не выделят ничего. ЯНАО в 2024 году получит субсидию в 160 миллионов рублей.

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Челябинская область получит на ремонт дорог более 5,5 миллиарда рублей. Такую сумму правительство России выделит в ближайшие три года. Соответствующее постановление от 27 декабря 2023 года размещено на официальном портале правовой информации. На ремонт автодорог и дорожных сооружений на 2024 год выделено 1,3646 миллиарда рублей. На 2025 год — 2,3246 миллиарда. А на 2026 год заложена сумма в 1,9186 миллиарда рублей. Из регионов УрФО это вторая по величине цифра. Больше только у Свердловской области — 6,5 миллиарда рублей. Размер выделяемой субсидии зависит от объема собственных доходов региона. Так, Санкт-Петербургу в 2024 году не выделят ничего. ЯНАО в 2024 году получит субсидию в 160 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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