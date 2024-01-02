МО России: ВСУ пытались совершить теракт в Белгороде с помощью ракет «Ольха»

ПВО перехватили четыре украинские ракеты «Ольха»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Белгородской области пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку. ПВО сбили ракеты «Ольха», сообщили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО четыре ракеты реактивной системы залпового огня „Ольха“ были уничтожены над Белгородской областью», —
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о ракетной опасности. Он посоветовал жителям Белгорода спуститься в укрытие. Осколочные ранения получил один человек, его состояние оцениваться как тяжелое.
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