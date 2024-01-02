МО России: ВСУ пытались совершить теракт в Белгороде с помощью ракет «Ольха»

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ПВО перехватили четыре украинские ракеты «Ольха» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку. ПВО сбили ракеты «Ольха», сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО четыре ракеты реактивной системы залпового огня „Ольха“ были уничтожены над Белгородской областью», — сообщили в ведомстве. Попытка атаки пресечена около 12 часов дня.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о ракетной опасности. Он посоветовал жителям Белгорода спуститься в укрытие. Осколочные ранения получил один человек, его состояние оцениваться как тяжелое.

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В Белгородской области пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку. ПВО сбили ракеты «Ольха», сообщили в Минобороны России. «Дежурными средствами ПВО четыре ракеты реактивной системы залпового огня „Ольха“ были уничтожены над Белгородской областью», — сообщили в ведомстве. Попытка атаки пресечена около 12 часов дня. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о ракетной опасности. Он посоветовал жителям Белгорода спуститься в укрытие. Осколочные ранения получил один человек, его состояние оцениваться как тяжелое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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