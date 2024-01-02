Гладков: жители Белгорода должны спуститься в укрытие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Убежище ГО и ЧС. Пермь, убежище, бомбоубежище, бункер, го и чс, ядерная война, бункер подземный
Жителям Белгорода угрожает опасность ракетного удара, заявил Вячеслав Гладков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Белгорода должны спуститься в укрытие в связи с наличием опасности ракетного удара. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Все жители Белгорода должны спуститься в укрытие», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в городе сейчас запущена сирена ракетной опасности.

В результате последней ракетной атаки ВСУ на Белгород пострадал один мирный житель. Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавший мужчина получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Система противовоздушной обороны успешно сработала. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Ведутся работы аварийных служб.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Белгорода должны спуститься в укрытие в связи с наличием опасности ракетного удара. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Все жители Белгорода должны спуститься в укрытие», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в городе сейчас запущена сирена ракетной опасности. В результате последней ракетной атаки ВСУ на Белгород пострадал один мирный житель. Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавший мужчина получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Система противовоздушной обороны успешно сработала. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Ведутся работы аварийных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...