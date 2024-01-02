Гладков: жители Белгорода должны спуститься в укрытие

Жители Белгорода должны спуститься в укрытие в связи с наличием опасности ракетного удара. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Все жители Белгорода должны спуститься в укрытие», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в городе сейчас запущена сирена ракетной опасности.
В результате последней ракетной атаки ВСУ на Белгород пострадал один мирный житель. Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавший мужчина получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Система противовоздушной обороны успешно сработала. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Ведутся работы аварийных служб.
Жители Белгорода должны спуститься в укрытие в связи с наличием опасности ракетного удара. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Все жители Белгорода должны спуститься в укрытие», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в городе сейчас запущена сирена ракетной опасности. В результате последней ракетной атаки ВСУ на Белгород пострадал один мирный житель. Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавший мужчина получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Система противовоздушной обороны успешно сработала. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Ведутся работы аварийных служб.