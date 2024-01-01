01 января 2024

Курганцы обсуждают нелегальный прокат животных на площади. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Флешмоб Дедов Морозов. Курган, правительство, площадь ленина, катание на лошади
Курганцы считают, что прокатчики находятся на площади нелегально и отмечают угрозы для жителей из-за отсутствия у них сопроводительных документов Фото:

Жители Кургана обсуждают, что площадь имени Ленина заполнили нелегальные прокатчики. Источники отмечают, что у большинства из них нет сопроводительным документов, что может угрожать безопасности граждан. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, знакомый с ситуацией. Также комментарий по теме дал управляющий федерации конного спорта Курганской области (ФКСКО) Николай Широков.

«На площади беспредел. Пригнали больше 10 голов с разных районов. Это все незаконно. В этом году было разрешено работать одной конюшне и челябинским гостям с оленем и верблюдом — всего три головы. Хаос полный, у нас тут „зоопарк“ целый, люди ругаются. У большинства нет сопроводительных документов. Уже произошел инцидент — лошадь у ребят сбросила человека, подрасшибся», — говорит источник.

Редакция URA.RU также связалась с управляющим ФКСКО Николаем Широковым. Он считает, что из-за нарушения законодательства по порядку проведения конного проката появляются риски для эпидемиологической обстановки в городе, а также заявил, сколько животных могут находиться на площади. «В законном порядке на площади имени Ленина может находится от двух до четырех голов — две пони и лошади, обученные в условиях работы в городе и с инструкторами. Сейчас мы наблюдаем от 10 до 12 голов нелегально прибывших в город, без сопроводительных документов, без разрешения в толпе народа», — говорит Широков.

С его слов, федерация конного спорта по региону обратилась в полицию города, чтобы разобраться в ситуации. В пресс-службе УМВД России по региону, в ответ на запрос URA.RU по теме, ответили ссылкой на пост ведомства, где указана информация, что сотрудники отдела полиции №1 УМВД России Кургана проводят проверку из-за видео с замученным оленем. Они изучают информацию на факты жестокого обращения с животным, по результатам которой будет принято законное решение.

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Жители Кургана обсуждают, что площадь имени Ленина заполнили нелегальные прокатчики. Источники отмечают, что у большинства из них нет сопроводительным документов, что может угрожать безопасности граждан. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, знакомый с ситуацией. Также комментарий по теме дал управляющий федерации конного спорта Курганской области (ФКСКО) Николай Широков. «На площади беспредел. Пригнали больше 10 голов с разных районов. Это все незаконно. В этом году было разрешено работать одной конюшне и челябинским гостям с оленем и верблюдом — всего три головы. Хаос полный, у нас тут „зоопарк“ целый, люди ругаются. У большинства нет сопроводительных документов. Уже произошел инцидент — лошадь у ребят сбросила человека, подрасшибся», — говорит источник. Редакция URA.RU также связалась с управляющим ФКСКО Николаем Широковым. Он считает, что из-за нарушения законодательства по порядку проведения конного проката появляются риски для эпидемиологической обстановки в городе, а также заявил, сколько животных могут находиться на площади. «В законном порядке на площади имени Ленина может находится от двух до четырех голов — две пони и лошади, обученные в условиях работы в городе и с инструкторами. Сейчас мы наблюдаем от 10 до 12 голов нелегально прибывших в город, без сопроводительных документов, без разрешения в толпе народа», — говорит Широков. С его слов, федерация конного спорта по региону обратилась в полицию города, чтобы разобраться в ситуации. В пресс-службе УМВД России по региону, в ответ на запрос URA.RU по теме, ответили ссылкой на пост ведомства, где указана информация, что сотрудники отдела полиции №1 УМВД России Кургана проводят проверку из-за видео с замученным оленем. Они изучают информацию на факты жестокого обращения с животным, по результатам которой будет принято законное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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