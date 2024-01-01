01 января 2024
31 декабря 2023

Губернатор ЯНАО отправился с инспекцией по округу

Дмитрий Артюхов объезжает города и поселки ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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День ХМАО и ЯНАО. Выставка Россия на ВДНХ. Москва, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов работает в Приуральском районе 2 января Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 2 января работает в Приуральском районе. Он посетил поселок Горнокнязевск, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Дмитрий Артюхов замечен в Горнокнязевске. Когда поставил себе цель ни дня без движения и уверенно к ней идешь», — сообщается в неофициальном telegram-канале окружного правительства «Пул 89».

Во время «Прямой линии» Артюхов анонсировал, что в новогодние праздники намерен совершить поездку по региону. Он собирался выборочно объехать несколько городов и поселков. «У губернатора есть в планах поездки в праздничные дни по ближайшим городам и поселкам», — подтвердили корреспонденту агентства в пресс-службе правительства ЯНАО.

Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов в Новогоднюю ночь поздравил ямальцев, несущих службу. Он заезжал к пожарным, полицейским и медикам.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 2 января работает в Приуральском районе. Он посетил поселок Горнокнязевск, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Дмитрий Артюхов замечен в Горнокнязевске. Когда поставил себе цель ни дня без движения и уверенно к ней идешь», — сообщается в неофициальном telegram-канале окружного правительства «Пул 89». Во время «Прямой линии» Артюхов анонсировал, что в новогодние праздники намерен совершить поездку по региону. Он собирался выборочно объехать несколько городов и поселков. «У губернатора есть в планах поездки в праздничные дни по ближайшим городам и поселкам», — подтвердили корреспонденту агентства в пресс-службе правительства ЯНАО. Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов в Новогоднюю ночь поздравил ямальцев, несущих службу. Он заезжал к пожарным, полицейским и медикам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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