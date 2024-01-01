Политика Власть Губернатор ЯНАО отправился с инспекцией по округу Дмитрий Артюхов объезжает города и поселки ЯНАО 02 января 2024 в 16:37 Размер текста - 17 + Дмитрий Артюхов работает в Приуральском районе 2 января Фото: Георгий Бергал © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 2 января работает в Приуральском районе. Он посетил поселок Горнокнязевск, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Дмитрий Артюхов замечен в Горнокнязевске. Когда поставил себе цель ни дня без движения и уверенно к ней идешь», — сообщается в неофициальном telegram-канале окружного правительства «Пул 89». Во время «Прямой линии» Артюхов анонсировал, что в новогодние праздники намерен совершить поездку по региону. Он собирался выборочно объехать несколько городов и поселков. «У губернатора есть в планах поездки в праздничные дни по ближайшим городам и поселкам», — подтвердили корреспонденту агентства в пресс-службе правительства ЯНАО. Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов в Новогоднюю ночь поздравил ямальцев, несущих службу. Он заезжал к пожарным, полицейским и медикам. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 2 января работает в Приуральском районе. Он посетил поселок Горнокнязевск, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Дмитрий Артюхов замечен в Горнокнязевске. Когда поставил себе цель ни дня без движения и уверенно к ней идешь», — сообщается в неофициальном telegram-канале окружного правительства «Пул 89». Во время «Прямой линии» Артюхов анонсировал, что в новогодние праздники намерен совершить поездку по региону. Он собирался выборочно объехать несколько городов и поселков. «У губернатора есть в планах поездки в праздничные дни по ближайшим городам и поселкам», — подтвердили корреспонденту агентства в пресс-службе правительства ЯНАО. Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов в Новогоднюю ночь поздравил ямальцев, несущих службу. Он заезжал к пожарным, полицейским и медикам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям