Губернатор ЯНАО отправился с инспекцией по округу

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 2 января работает в Приуральском районе. Он посетил поселок Горнокнязевск, сообщает пресс-служба окружного правительства.
«Дмитрий Артюхов замечен в Горнокнязевске. Когда поставил себе цель ни дня без движения и уверенно к ней идешь», — сообщается в неофициальном telegram-канале окружного правительства «Пул 89».
Во время «Прямой линии» Артюхов анонсировал, что в новогодние праздники намерен совершить поездку по региону. Он собирался выборочно объехать несколько городов и поселков. «У губернатора есть в планах поездки в праздничные дни по ближайшим городам и поселкам», — подтвердили корреспонденту агентства в пресс-службе правительства ЯНАО.
Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов в Новогоднюю ночь поздравил ямальцев, несущих службу. Он заезжал к пожарным, полицейским и медикам.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.