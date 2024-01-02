В России расширят возможности маткапитала в 2024 году

Депутат Буцкая: мужчины смогут направить средства маткапитала себе на пенсию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ледовый городок. Курган, материнство, детская коляска, мама с коляской
Средства маткапитала можно будет направить на формирование пенсии отцов, заявила Татьяна Буцкая Фото:

В 2024 году в России будут расширены возможности использования маткапитала, согласно вступающим в силу поправкам. Одиночные отцы или усыновители смогут направлять эти средства на формирование собственной накопительной пенсии. Об этом рассказала первый зампредседателя комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая.

«Поправки в закон позволят одиноко воспитывающим детей мужчинам, отцам или усыновителям, направлять средства маткапитала на формирование собственной накопительной пенсии», — передает слова Буцкой официальный telegram-канал «Единой России». Она добавила, что ранее, только женщины имели право использовать средства маткапитала на свою накопительную пенсию, однако новые изменения устранят эту несправедливость.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2024 году в России будут расширены возможности использования маткапитала, согласно вступающим в силу поправкам. Одиночные отцы или усыновители смогут направлять эти средства на формирование собственной накопительной пенсии. Об этом рассказала первый зампредседателя комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая. «Поправки в закон позволят одиноко воспитывающим детей мужчинам, отцам или усыновителям, направлять средства маткапитала на формирование собственной накопительной пенсии», — передает слова Буцкой официальный telegram-канал «Единой России». Она добавила, что ранее, только женщины имели право использовать средства маткапитала на свою накопительную пенсию, однако новые изменения устранят эту несправедливость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...