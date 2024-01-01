01 января 2024

Синоптик раскрыл, каким будет январь в Свердловской области

Синоптик Пулин: январь в Свердловской области будет с температурными перепадами
© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в городе. Екатеринбург, снег, снегопад, зима
Средняя температура в январе будет чуть ниже климатической нормы Фото:

Для января в Свердловской области будут характеры температурные перепады, а средняя температура составит -13, -15 градусов. Прогнозом на наступивший месяц поделился синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Во второй декаде чередование влияния циклонов и антициклонов сохранится. Однако ожидается, что циклоны будут двигаться по более северным траекториям. Следовательно, поступление тепла в регион увеличится, но также и возрастет амплитуда температурных перепадов», — сообщил Пулин.

Он спрогнозировал, что в начале двадцатых чисел января в регионе вновь возможно кратковременное, но значительное похолодание. К концу месяца температура вернется в пределы нормы. В среднем градусник термометра покажет в январе -13, -15 градусов.

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Для января в Свердловской области будут характеры температурные перепады, а средняя температура составит -13, -15 градусов. Прогнозом на наступивший месяц поделился синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Во второй декаде чередование влияния циклонов и антициклонов сохранится. Однако ожидается, что циклоны будут двигаться по более северным траекториям. Следовательно, поступление тепла в регион увеличится, но также и возрастет амплитуда температурных перепадов», — сообщил Пулин. Он спрогнозировал, что в начале двадцатых чисел января в регионе вновь возможно кратковременное, но значительное похолодание. К концу месяца температура вернется в пределы нормы. В среднем градусник термометра покажет в январе -13, -15 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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