Природа Погода Синоптик раскрыл, каким будет январь в Свердловской области Синоптик Пулин: январь в Свердловской области будет с температурными перепадами 02 января 2024 в 19:09 Размер текста - 17 + Средняя температура в январе будет чуть ниже климатической нормы Фото: Размик Закарян © URA.RU Для января в Свердловской области будут характеры температурные перепады, а средняя температура составит -13, -15 градусов. Прогнозом на наступивший месяц поделился синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Во второй декаде чередование влияния циклонов и антициклонов сохранится. Однако ожидается, что циклоны будут двигаться по более северным траекториям. Следовательно, поступление тепла в регион увеличится, но также и возрастет амплитуда температурных перепадов», — сообщил Пулин. Он спрогнозировал, что в начале двадцатых чисел января в регионе вновь возможно кратковременное, но значительное похолодание. К концу месяца температура вернется в пределы нормы. В среднем градусник термометра покажет в январе -13, -15 градусов. Для января в Свердловской области будут характеры температурные перепады, а средняя температура составит -13, -15 градусов. Прогнозом на наступивший месяц поделился синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Во второй декаде чередование влияния циклонов и антициклонов сохранится. Однако ожидается, что циклоны будут двигаться по более северным траекториям. Следовательно, поступление тепла в регион увеличится, но также и возрастет амплитуда температурных перепадов», — сообщил Пулин. Он спрогнозировал, что в начале двадцатых чисел января в регионе вновь возможно кратковременное, но значительное похолодание. К концу месяца температура вернется в пределы нормы. В среднем градусник термометра покажет в январе -13, -15 градусов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям