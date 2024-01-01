01 января 2024

В ХМАО мэр назвал причину, по которой микрорайон остался без газа и тепла в 30-градусный мороз

Мэр Советского Буренков: аварию на газопроводе вызвал один из потребителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Советского ждут газ с шести часов утра Фото:

Глава Советского района Евгений Буренков назвал причину, по которой микрорайон частной застройки «Северный» в городе Советском остался без газа и, как следствие, без отопления. В беседе с журналистом URA.RU он сообщил, что один из потребителей решил провести работы в системе газоснабжения, но вместо газа подключил воду.

«Устранением аварийной ситуации занимаются специалисты. Причина — действия одного из потребителей, физического лица. Он решил провести работы по внутридомовым инженерным системам, но перепутал, и вместо системы газоснабжения подключил воду. Это привело к возникновению аварийной ситуации на центральном газопроводе», — рассказал Буренков.

По словам мэра, прогнозы по устранению специалисты смогут только после того, как вскроют участок, на котором возникла проблема переполнения водой. «Тогда уже через час дадим прогноз. У нас состоялось заседания комиссии по ЧС, рассмотрели действия служб. Приняли решение об обеспечении взаимодействия и формированию докладов по ситуации. Сейчас в пострадавшем микрорайоне работает группа, осуществляющая подомовой обход, она уточняет потребности жителей и возможности газоснабжения из других источников. Ситуация у нас на контроле, сейчас все силы брошены на устранение аварийной ситуации», — добавил Буренков.

Ранее URA.RU писало о том, что в Советском микрорайон остался без газа и тепла в сильный мороз. Для устранения аварии привлечены дополнительные силы из соседнего города Югорска.

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Глава Советского района Евгений Буренков назвал причину, по которой микрорайон частной застройки «Северный» в городе Советском остался без газа и, как следствие, без отопления. В беседе с журналистом URA.RU он сообщил, что один из потребителей решил провести работы в системе газоснабжения, но вместо газа подключил воду. «Устранением аварийной ситуации занимаются специалисты. Причина — действия одного из потребителей, физического лица. Он решил провести работы по внутридомовым инженерным системам, но перепутал, и вместо системы газоснабжения подключил воду. Это привело к возникновению аварийной ситуации на центральном газопроводе», — рассказал Буренков. По словам мэра, прогнозы по устранению специалисты смогут только после того, как вскроют участок, на котором возникла проблема переполнения водой. «Тогда уже через час дадим прогноз. У нас состоялось заседания комиссии по ЧС, рассмотрели действия служб. Приняли решение об обеспечении взаимодействия и формированию докладов по ситуации. Сейчас в пострадавшем микрорайоне работает группа, осуществляющая подомовой обход, она уточняет потребности жителей и возможности газоснабжения из других источников. Ситуация у нас на контроле, сейчас все силы брошены на устранение аварийной ситуации», — добавил Буренков. Ранее URA.RU писало о том, что в Советском микрорайон остался без газа и тепла в сильный мороз. Для устранения аварии привлечены дополнительные силы из соседнего города Югорска.
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