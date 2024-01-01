В ХМАО мэр назвал причину, по которой микрорайон остался без газа и тепла в 30-градусный мороз

Мэр Советского Буренков: аварию на газопроводе вызвал один из потребителей

02 января 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

Жители Советского ждут газ с шести часов утра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Советского района Евгений Буренков назвал причину, по которой микрорайон частной застройки «Северный» в городе Советском остался без газа и, как следствие, без отопления. В беседе с журналистом URA.RU он сообщил, что один из потребителей решил провести работы в системе газоснабжения, но вместо газа подключил воду. «Устранением аварийной ситуации занимаются специалисты. Причина — действия одного из потребителей, физического лица. Он решил провести работы по внутридомовым инженерным системам, но перепутал, и вместо системы газоснабжения подключил воду. Это привело к возникновению аварийной ситуации на центральном газопроводе», — рассказал Буренков. По словам мэра, прогнозы по устранению специалисты смогут только после того, как вскроют участок, на котором возникла проблема переполнения водой. «Тогда уже через час дадим прогноз. У нас состоялось заседания комиссии по ЧС, рассмотрели действия служб. Приняли решение об обеспечении взаимодействия и формированию докладов по ситуации. Сейчас в пострадавшем микрорайоне работает группа, осуществляющая подомовой обход, она уточняет потребности жителей и возможности газоснабжения из других источников. Ситуация у нас на контроле, сейчас все силы брошены на устранение аварийной ситуации», — добавил Буренков. Ранее URA.RU писало о том, что в Советском микрорайон остался без газа и тепла в сильный мороз. Для устранения аварии привлечены дополнительные силы из соседнего города Югорска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Советского района Евгений Буренков назвал причину, по которой микрорайон частной застройки «Северный» в городе Советском остался без газа и, как следствие, без отопления. В беседе с журналистом URA.RU он сообщил, что один из потребителей решил провести работы в системе газоснабжения, но вместо газа подключил воду. «Устранением аварийной ситуации занимаются специалисты. Причина — действия одного из потребителей, физического лица. Он решил провести работы по внутридомовым инженерным системам, но перепутал, и вместо системы газоснабжения подключил воду. Это привело к возникновению аварийной ситуации на центральном газопроводе», — рассказал Буренков. По словам мэра, прогнозы по устранению специалисты смогут только после того, как вскроют участок, на котором возникла проблема переполнения водой. «Тогда уже через час дадим прогноз. У нас состоялось заседания комиссии по ЧС, рассмотрели действия служб. Приняли решение об обеспечении взаимодействия и формированию докладов по ситуации. Сейчас в пострадавшем микрорайоне работает группа, осуществляющая подомовой обход, она уточняет потребности жителей и возможности газоснабжения из других источников. Ситуация у нас на контроле, сейчас все силы брошены на устранение аварийной ситуации», — добавил Буренков. Ранее URA.RU писало о том, что в Советском микрорайон остался без газа и тепла в сильный мороз. Для устранения аварии привлечены дополнительные силы из соседнего города Югорска.