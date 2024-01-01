01 января 2024

Курганцев предупредили о морозах до -35 градусов и гололедице. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы. Курган, холод, зима, погода, похолодание
В Курганской области после потепления похолодает до -35 градусов Фото:

В Кургане 3 января после потепления ожидаются морозы до -35 градусов и гололедица на дорогах. Такой прогноз и предупреждение для жителей региона был опубликован на сайте Курганского ЦГМС.

«Прогноз погоды в Курганской области на 3 января. Температура днем в Кургане: -18, -20 градусов, ночью -28, -30. Ветер восточный: ночью 2-7 метров в секунду, днем до 10 метров в секунду. В области при прояснении до -35 градусов. На дорогах местами гололедица», — указано в прогнозе синоптиков. Также, ожидается, что днем пройдет небольшой снег, а ночью будет облачная погода.

По данным «Яндекс Погода», в Кургане в этот день ожидается температура 22-28 градусов ниже нуля. Четвертого января, сервис прогнозирует температуру -8, -6 градусов днем.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане и Курганской области 1 января прогнозировали мокрый снег с дождем и температуру до двух-трех градусов тепла. Позже сообщалось, что после резкого потепления и плюсовой температуры 2 января будут морозы до -25 градусов.

В Курганскую область придут 35-градусные морозы
В Курганскую область придут 35-градусные морозы
«Яндекс Погода» прогнозирует морозы до -28 градусов, после которых начнется потепление
«Яндекс Погода» прогнозирует морозы до -28 градусов, после которых начнется потепление

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В Кургане 3 января после потепления ожидаются морозы до -35 градусов и гололедица на дорогах. Такой прогноз и предупреждение для жителей региона был опубликован на сайте Курганского ЦГМС. «Прогноз погоды в Курганской области на 3 января. Температура днем в Кургане: -18, -20 градусов, ночью -28, -30. Ветер восточный: ночью 2-7 метров в секунду, днем до 10 метров в секунду. В области при прояснении до -35 градусов. На дорогах местами гололедица», — указано в прогнозе синоптиков. Также, ожидается, что днем пройдет небольшой снег, а ночью будет облачная погода. По данным «Яндекс Погода», в Кургане в этот день ожидается температура 22-28 градусов ниже нуля. Четвертого января, сервис прогнозирует температуру -8, -6 градусов днем. Ранее URA.RU писало, что в Кургане и Курганской области 1 января прогнозировали мокрый снег с дождем и температуру до двух-трех градусов тепла. Позже сообщалось, что после резкого потепления и плюсовой температуры 2 января будут морозы до -25 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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