01 января 2024

В екатеринбургской гимназии объяснили, почему парни надели женские платья. Фото

В екатеринбургской гимназии парни надели женские платья по воле Деда Мороза
© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд Деда Мороза. Челябинск, дед мороз, поезд деда мороза
Новогодний спектакль был посвящен шедеврам кинематографа и никак не был связан с ЛГБТ* (архивное фото) Фото:

В екатеринбургской гимназии №104 парни надели женские платья ради спектакля, в котором по сюжету их телепортировал Дед Мороз на танец девочек. Об этих и других деталях URA.RU рассказали ученики гимназии, которую уже успели заподозрить в ЛГБТ*-скандале.

«Это был праздник к концу четверти, показывали много разных постановок. Там были эти три мальчика, которые надели платья. По сюжету им Дед Мороз дал какую-то штуку, и они телепортировались, попали на танец девочек. И, чтобы быть похожими на девочек и чтобы их приняли, они надели платья. Постановка напоминала фрагмент из известной комедии „В джазе только девушки“, где герои фильма переодеваются в женщин, чтобы скрыться от гангстеров.», — рассказала о спектакле школьница.

Она отметила, что зрителям номер понравился, и все дружно смеялись, когда мальчишки надели платья. Другая ученица также заступилась за номер с переодеванием. «Я сама была на спектакле, нормальный спектакль! Смотрите классику», — посоветовала девушка.

«Новогодний спектакль этого года был посвящен кинематографу и известным отечественным и зарубежным фильмам. Герои спектакля с помощью „магического кристалла“ перемещаются во времени и пространстве и оказываются в разных фильмах. На фото фрагмент из спектакля, где герои оказываются в мюзикле „В джазе только девушки“, им предстоит выдержать испытание в игре на музыкальных инструментах», — пояснил URA.RU источник, близкий к администрации школы.

Собеседник агентства добавил, что далее по сюжеты герои оказываются в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», «Карнавальная ночь» и других кинолентах. «Главная идея спектакля: преодоление трудностей и непредсказуемых поворотов судьбы возможно только с помощью дружбы и взаимопомощи», — подчеркнул инсайдер.

Ранее гимназию №104 заподозрили в ЛГБТ*-пропаганде (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны), связанной со школьниками. В одном из местных telegram-каналов появилась фотография с новогоднего праздника, где юноши вышли на сцену в женских платьях. «В стране, в которой традиционные отношения превыше всего, это очень странный поступок устроителей», — писал канал «Безумный ЕКБ».

На фото попал фрагмент постановки, в которой герои попадают в мюзикл «В джазе только девушки»
На фото попал фрагмент постановки, в которой герои попадают в мюзикл «В джазе только девушки»
Фото:

*Запрещенная в России экстремистская организация

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В екатеринбургской гимназии №104 парни надели женские платья ради спектакля, в котором по сюжету их телепортировал Дед Мороз на танец девочек. Об этих и других деталях URA.RU рассказали ученики гимназии, которую уже успели заподозрить в ЛГБТ*-скандале. «Это был праздник к концу четверти, показывали много разных постановок. Там были эти три мальчика, которые надели платья. По сюжету им Дед Мороз дал какую-то штуку, и они телепортировались, попали на танец девочек. И, чтобы быть похожими на девочек и чтобы их приняли, они надели платья. Постановка напоминала фрагмент из известной комедии „В джазе только девушки“, где герои фильма переодеваются в женщин, чтобы скрыться от гангстеров.», — рассказала о спектакле школьница. Она отметила, что зрителям номер понравился, и все дружно смеялись, когда мальчишки надели платья. Другая ученица также заступилась за номер с переодеванием. «Я сама была на спектакле, нормальный спектакль! Смотрите классику», — посоветовала девушка. «Новогодний спектакль этого года был посвящен кинематографу и известным отечественным и зарубежным фильмам. Герои спектакля с помощью „магического кристалла“ перемещаются во времени и пространстве и оказываются в разных фильмах. На фото фрагмент из спектакля, где герои оказываются в мюзикле „В джазе только девушки“, им предстоит выдержать испытание в игре на музыкальных инструментах», — пояснил URA.RU источник, близкий к администрации школы. Собеседник агентства добавил, что далее по сюжеты герои оказываются в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», «Карнавальная ночь» и других кинолентах. «Главная идея спектакля: преодоление трудностей и непредсказуемых поворотов судьбы возможно только с помощью дружбы и взаимопомощи», — подчеркнул инсайдер. Ранее гимназию №104 заподозрили в ЛГБТ*-пропаганде (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны), связанной со школьниками. В одном из местных telegram-каналов появилась фотография с новогоднего праздника, где юноши вышли на сцену в женских платьях. «В стране, в которой традиционные отношения превыше всего, это очень странный поступок устроителей», — писал канал «Безумный ЕКБ». *Запрещенная в России экстремистская организация
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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