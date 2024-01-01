В Екатеринбурге раздувается новый школьный ЛГБТ*-скандал. Фото

02 января 2024 в 19:31 Размер текста - 17 +

Утверждается, что екатеринбургские школьники надели женские платья Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Скандал из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга В Екатеринбурге раздувается новый ЛГБТ (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны)-скандал, связанный со школьниками. В одном из местных telegram-каналов появилась фотография с якобы новогоднего мероприятия в гимназии №104, где юноши (лица на фото скрыты) вышли на сцену в женских платьях. «В стране, в которой традиционные отношения превыше всего, это очень странный поступок устроителей данного предновогоднего мероприятия», — пишет канал «Безумный ЕКБ». На фото видно, как на сцене стоят трое школьников, одетых в вечерние женские платья. По антуражу понятно, что это спектакль. В мэрии, которая курирует городские школы, URA.RU обещали уточнить, о чем идет речь. «В первом приближении похоже на фейк», — прокомментировал собеседник. Примерно по такому же сценарию раскручивался скандал в лицее №12 в 2022-м году. Тогда подконтрольный телеведущему Владимиру Соловьеву telegram-канал «УралLIVE» обратил внимание на танец старшеклассников, в котором усмотрели признаки пропаганды ЛГБТ*. Тема вышла на федеральный уровень. Глава свердловского минобра Юрий Биктуганов заявил, что директора Любовь Кулеву необходимо уволить, но мэрия заявила, что вышло недоразумение, и провернула интригу, по итогам которой губернатор Евгений Куйвашев (у него тогда шла предвыборная кампания) встал на сторону Кулевой. Должности в итоге лишилась только завуч. Действительно ли на фото юноши, пока неизвестно Фото: telegram-канал «Безумный ЕКБ» *Запрещенная в России экстремистская организация Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге раздувается новый ЛГБТ (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны)-скандал, связанный со школьниками. В одном из местных telegram-каналов появилась фотография с якобы новогоднего мероприятия в гимназии №104, где юноши (лица на фото скрыты) вышли на сцену в женских платьях. «В стране, в которой традиционные отношения превыше всего, это очень странный поступок устроителей данного предновогоднего мероприятия», — пишет канал «Безумный ЕКБ». На фото видно, как на сцене стоят трое школьников, одетых в вечерние женские платья. По антуражу понятно, что это спектакль. В мэрии, которая курирует городские школы, URA.RU обещали уточнить, о чем идет речь. «В первом приближении похоже на фейк», — прокомментировал собеседник. Примерно по такому же сценарию раскручивался скандал в лицее №12 в 2022-м году. Тогда подконтрольный телеведущему Владимиру Соловьеву telegram-канал «УралLIVE» обратил внимание на танец старшеклассников, в котором усмотрели признаки пропаганды ЛГБТ*. Тема вышла на федеральный уровень. Глава свердловского минобра Юрий Биктуганов заявил, что директора Любовь Кулеву необходимо уволить, но мэрия заявила, что вышло недоразумение, и провернула интригу, по итогам которой губернатор Евгений Куйвашев (у него тогда шла предвыборная кампания) встал на сторону Кулевой. Должности в итоге лишилась только завуч. *Запрещенная в России экстремистская организация