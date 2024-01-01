01 января 2024

В Екатеринбурге раздувается новый школьный ЛГБТ*-скандал. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогоднее дефиле в рамках социального проекта "Новогоднее платье от Юлии Михалковой". Екатеринбург , женская одежда, показ мод, новогоднее девиле, проект новогоднее платье от юлии михалковой
Утверждается, что екатеринбургские школьники надели женские платья Фото:
новость из сюжета
Скандал из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга

В Екатеринбурге раздувается новый ЛГБТ (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны)-скандал, связанный со школьниками. В одном из местных telegram-каналов появилась фотография с якобы новогоднего мероприятия в гимназии №104, где юноши (лица на фото скрыты) вышли на сцену в женских платьях.

«В стране, в которой традиционные отношения превыше всего, это очень странный поступок устроителей данного предновогоднего мероприятия», — пишет канал «Безумный ЕКБ». На фото видно, как на сцене стоят трое школьников, одетых в вечерние женские платья. По антуражу понятно, что это спектакль. В мэрии, которая курирует городские школы, URA.RU обещали уточнить, о чем идет речь. «В первом приближении похоже на фейк», — прокомментировал собеседник.

Примерно по такому же сценарию раскручивался скандал в лицее №12 в 2022-м году. Тогда подконтрольный телеведущему Владимиру Соловьеву telegram-канал «УралLIVE» обратил внимание на танец старшеклассников, в котором усмотрели признаки пропаганды ЛГБТ*. Тема вышла на федеральный уровень. Глава свердловского минобра Юрий Биктуганов заявил, что директора Любовь Кулеву необходимо уволить, но мэрия заявила, что вышло недоразумение, и провернула интригу, по итогам которой губернатор Евгений Куйвашев (у него тогда шла предвыборная кампания) встал на сторону Кулевой. Должности в итоге лишилась только завуч.

Действительно ли на фото юноши, пока неизвестно
Действительно ли на фото юноши, пока неизвестно
Фото:

*Запрещенная в России экстремистская организация

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В Екатеринбурге раздувается новый ЛГБТ (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны)-скандал, связанный со школьниками. В одном из местных telegram-каналов появилась фотография с якобы новогоднего мероприятия в гимназии №104, где юноши (лица на фото скрыты) вышли на сцену в женских платьях. «В стране, в которой традиционные отношения превыше всего, это очень странный поступок устроителей данного предновогоднего мероприятия», — пишет канал «Безумный ЕКБ». На фото видно, как на сцене стоят трое школьников, одетых в вечерние женские платья. По антуражу понятно, что это спектакль. В мэрии, которая курирует городские школы, URA.RU обещали уточнить, о чем идет речь. «В первом приближении похоже на фейк», — прокомментировал собеседник. Примерно по такому же сценарию раскручивался скандал в лицее №12 в 2022-м году. Тогда подконтрольный телеведущему Владимиру Соловьеву telegram-канал «УралLIVE» обратил внимание на танец старшеклассников, в котором усмотрели признаки пропаганды ЛГБТ*. Тема вышла на федеральный уровень. Глава свердловского минобра Юрий Биктуганов заявил, что директора Любовь Кулеву необходимо уволить, но мэрия заявила, что вышло недоразумение, и провернула интригу, по итогам которой губернатор Евгений Куйвашев (у него тогда шла предвыборная кампания) встал на сторону Кулевой. Должности в итоге лишилась только завуч. *Запрещенная в России экстремистская организация
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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