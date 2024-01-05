Курганец обчистил гараж знакомого перед новогодней ночью

05 января 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Житель Кургана обворовал гараж своего знакомого Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудники полиции задержали молодого курганца, подозреваемого в краже имущества своего знакомого из гаража. Заявление о пропаже поступило в полицию в последний день прошлого года, сообщили в УМВД области. «31 декабря в курганскую полицию поступило сообщение о краже имущества, совершенной из гаража. Похищены оказались углошлифовальные машины, шуруповерт, динамики и другое ценное имущество на общую сумму около сорока тысяч рублей», — рассказали в полиции. Сотрудники полиции задержали 24-летнего жителя города, который являлся знакомым потерпевшего и имел ключи от входных ворот. Следователи отдела полиции возбудили уголовное дело по факту кражи. Часть имущества у подозреваемого изъяли, остальное он успел продать. За хищение ему грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что курганцу вынесли приговор за кражу спиртного. Мужчину отправили на принудительные работы после того, как он украл алкоголь в магазинах на сумму более шести тысяч.

Сотрудники полиции задержали молодого курганца, подозреваемого в краже имущества своего знакомого из гаража. Заявление о пропаже поступило в полицию в последний день прошлого года, сообщили в УМВД области. «31 декабря в курганскую полицию поступило сообщение о краже имущества, совершенной из гаража. Похищены оказались углошлифовальные машины, шуруповерт, динамики и другое ценное имущество на общую сумму около сорока тысяч рублей», — рассказали в полиции. Сотрудники полиции задержали 24-летнего жителя города, который являлся знакомым потерпевшего и имел ключи от входных ворот. Следователи отдела полиции возбудили уголовное дело по факту кражи. Часть имущества у подозреваемого изъяли, остальное он успел продать. За хищение ему грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что курганцу вынесли приговор за кражу спиртного. Мужчину отправили на принудительные работы после того, как он украл алкоголь в магазинах на сумму более шести тысяч.