Суд наказал курганца за кражу алкоголя из «Метрополиса» и «Пятерочки»

Курганца приговорили к принудительным работам за кражу элитного алкоголя из торговых сетей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганец воровал виски, коньяк и мартини с полок из торговых залов «Метрополиса» и «Пятерочки». Суд приговорил похитителя алкоголя к исправительным работам. Об этом говорится в судебных материалах.

«Злоумышленник похитил три бутылки „Мартини“ из „Пятерочки“ и нанес ущерб в 1 тысячу 937 рублей. Затем мужчина украл несколько бутылок коньяка и виски из „Метрополиса“. Материальный ущерб составил 6 тысяч 314 рублей», — указано в материалах, опубликованных на сайте Курганского городского суда.

На суде похититель дорогого алкоголя сознался в содеянном. Подсудимого приговорили к наказанию в виде принудительных работ на срок 9 месяцев, с удержанием в доход государства 10% из заработной платы, с отбыванием в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы.

Ранее жительница Кургана украла две шоколадки «Твикс», три батончика «Баунти» и три шоколадки «Сникерс Супер» из «Пятерочки» Также горожанка похитила упаковку жевательной резинки и несколько дезодорантов. Материальный ущерб составил 1076 рублей 66 копеек. Ее приговорили к шести месяцам лишения свободы условно.