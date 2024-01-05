Перестрелка между мужчинами произошла недалеко от тюменского ТЦ «Изобилие»
В одном из дворов на улице Муравленко в Тюмени произошла перестрелка. Об этом сообщает местный telegram-канал.
«Перестрелка произошла на улице Муравленко, 9 в Тюмени. Подробности пока не сообщаются», — указано в сообщении telegram-канала «ЧС Тюмень Z».
В пресс-службе областного УМВД агентству сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. «Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и участников произошедшего. После чего будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством РФ», — пояснили URA.RU в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
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