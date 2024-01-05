05 января 2024
04 января 2024

В одном из тюменских дворов произошла перестрелка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Криминал. Курган, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, пм, пистолет макарова, грабеж, пистолет, ауе, киллер, банда, криминал, преступление, разбой, наемный убийца
Перестрелка между мужчинами произошла недалеко от тюменского ТЦ «Изобилие» Фото:

В одном из дворов на улице Муравленко в Тюмени произошла перестрелка. Об этом сообщает местный telegram-канал.

«Перестрелка произошла на улице Муравленко, 9 в Тюмени. Подробности пока не сообщаются», — указано в сообщении telegram-канала «ЧС Тюмень Z».

В пресс-службе областного УМВД агентству сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. «Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и участников произошедшего. После чего будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством РФ», — пояснили URA.RU в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В одном из дворов на улице Муравленко в Тюмени произошла перестрелка. Об этом сообщает местный telegram-канал. «Перестрелка произошла на улице Муравленко, 9 в Тюмени. Подробности пока не сообщаются», — указано в сообщении telegram-канала «ЧС Тюмень Z». В пресс-службе областного УМВД агентству сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. «Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и участников произошедшего. После чего будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством РФ», — пояснили URA.RU в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...