Правительство РФ включило трассу М-5 в расширенный план дорожного строительства

05 января 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

Для развития федеральных трасс планируются работы на участке М-5 «Урал» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Правительство РФ включило трассу М-5 «Урал» в расширенный план дорожного строительства. Всего в 2024—2028 годах предусмотрена реализация 380 проектов, тогда как в 2022 году их было запланировано только 250. Общая протяженность федеральных трасс составит 2,1 тысяч километров, на их строительство и реконструкцию планируется потратить более 1,9 трлн рублей. «Мероприятия обновленного плана разделены на две части — федеральную и региональную. На строительство и реконструкцию федеральных дорог направят почти 1,9 трлн рублей. Это позволит ввести более 2,1 тысяч километров автодорог. Для развития федеральных трасс планируются работы на участках трассы М-10 „Скандинавия“, дороги Р-215 Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала, дорог М-7 „Волга“, М-5 „Урал“, Р-256 „Чуйский тракт“, А-360 „Лена“», — сообщили 5 января в пресс-службе правительства России. Как прокомментировал решение вице-премьер Марат Хуснуллин, рекордные темпы строительства дорог на протяжении многих лет обеспечивают ускоренное развитие всех населенных пунктов России. Так, в 2023 году было уложено 188 млн квадратных метров дорожного полотна по всей стране. Мероприятия по модернизации дорог регионального, межмуниципального и местного значения проведут также в Брянской, Воронежской, Владимирской, Липецкой, Московской, Ивановской, Ярославской, Вологодской, Новгородской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге. Общий объем финансирования составляет свыше 14 трлн рублей. В частности, сейчас идут масштабные работы по реконструкции трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области. Всего предполагается реконструировать 44 километра трассы — с 1564 по 1609 километр. На встрече также обсудили окончание ремонта с опережением сроков. Согласно планам, участок с 1564 по 1578 км сдадут в 2024 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство РФ включило трассу М-5 «Урал» в расширенный план дорожного строительства. Всего в 2024—2028 годах предусмотрена реализация 380 проектов, тогда как в 2022 году их было запланировано только 250. Общая протяженность федеральных трасс составит 2,1 тысяч километров, на их строительство и реконструкцию планируется потратить более 1,9 трлн рублей. «Мероприятия обновленного плана разделены на две части — федеральную и региональную. На строительство и реконструкцию федеральных дорог направят почти 1,9 трлн рублей. Это позволит ввести более 2,1 тысяч километров автодорог. Для развития федеральных трасс планируются работы на участках трассы М-10 „Скандинавия“, дороги Р-215 Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала, дорог М-7 „Волга“, М-5 „Урал“, Р-256 „Чуйский тракт“, А-360 „Лена“», — сообщили 5 января в пресс-службе правительства России. Как прокомментировал решение вице-премьер Марат Хуснуллин, рекордные темпы строительства дорог на протяжении многих лет обеспечивают ускоренное развитие всех населенных пунктов России. Так, в 2023 году было уложено 188 млн квадратных метров дорожного полотна по всей стране. Мероприятия по модернизации дорог регионального, межмуниципального и местного значения проведут также в Брянской, Воронежской, Владимирской, Липецкой, Московской, Ивановской, Ярославской, Вологодской, Новгородской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге. Общий объем финансирования составляет свыше 14 трлн рублей. В частности, сейчас идут масштабные работы по реконструкции трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области. Всего предполагается реконструировать 44 километра трассы — с 1564 по 1609 километр. На встрече также обсудили окончание ремонта с опережением сроков. Согласно планам, участок с 1564 по 1578 км сдадут в 2024 году.