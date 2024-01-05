В городе ХМАО из-за коммунальной аварии ограничат подачу тепла в квартиры

В Советском из-за коммунальной аварии будет ограничена подача тепла в квартиры. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.
«После проведения анализа повреждений будет ограничено теплоснабжение. В случае необходимости остановки котельной будет дополнительно сообщено в наших сетях», — сообщил заместитель главы Советского района Алексей Яковлев.
Причиной ограничений стали ремонтные работы по устранению порывов на сетях теплоснабжения по улицам Орджоникидзе. «Приносим извинения за доставленные неудобства и просим вас принять меры для сохранения тепла в доме в период проведения работ: закрывать двери в подъездах многоквартирных домов и закрыть форточки в жилых помещениях», — добавили в мэрии Советского района.
Ранее URA.RU сообщало, что первая неделя Нового года в ХМАО будет холодной. Синоптики прогнозируют морозы до — 40 градусов.
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