05 января 2024
04 января 2024

В городе ХМАО из-за коммунальной аварии ограничат подачу тепла в квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия просит жителей временно не открывать окна в квартире Фото:

В Советском из-за коммунальной аварии будет ограничена подача тепла в квартиры. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.

«После проведения анализа повреждений будет ограничено теплоснабжение. В случае необходимости остановки котельной будет дополнительно сообщено в наших сетях», — сообщил заместитель главы Советского района Алексей Яковлев.

Причиной ограничений стали ремонтные работы по устранению порывов на сетях теплоснабжения по улицам Орджоникидзе. «Приносим извинения за доставленные неудобства и просим вас принять меры для сохранения тепла в доме в период проведения работ: закрывать двери в подъездах многоквартирных домов и закрыть форточки в жилых помещениях», — добавили в мэрии Советского района.

Ранее URA.RU сообщало, что первая неделя Нового года в ХМАО будет холодной. Синоптики прогнозируют морозы до — 40 градусов.

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В Советском из-за коммунальной аварии будет ограничена подача тепла в квартиры. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «После проведения анализа повреждений будет ограничено теплоснабжение. В случае необходимости остановки котельной будет дополнительно сообщено в наших сетях», — сообщил заместитель главы Советского района Алексей Яковлев. Причиной ограничений стали ремонтные работы по устранению порывов на сетях теплоснабжения по улицам Орджоникидзе. «Приносим извинения за доставленные неудобства и просим вас принять меры для сохранения тепла в доме в период проведения работ: закрывать двери в подъездах многоквартирных домов и закрыть форточки в жилых помещениях», — добавили в мэрии Советского района. Ранее URA.RU сообщало, что первая неделя Нового года в ХМАО будет холодной. Синоптики прогнозируют морозы до — 40 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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