В УрФО увеличат число детских садов и школ, построенных по типовым проектам

05 января 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Типовое строительство — это быстрее и дешевле, объяснил Владимир Якушев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Количество детских садов, школ и других объектов капитального строительства, возведенных по типовым проектам, в Уральском федеральном округе будет только увеличиваться, так как это выгоднее и быстрее. Об этом заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. «Применение типовых проектов способствует развитию унифицированных технологий строительства и производства материалов, а также экономии средств и времени на реализацию объектов. Масштабы реализации и количество объектов, возводимых с использованием типовой проектной документации, будут только увеличиваться», — заявил Якушев. Всего в УрФО типовые проекты применяют для 48 объектов, которые строят за счет бюджетных средств. В частности, в Челябинской области по такой схеме построили четыре школы, семь детских садов и несколько фельдшерско-акушерских пунктов, в Тюменской области — семь соцобъектов, а в ХМАО возводят два объекта образования.

Количество детских садов, школ и других объектов капитального строительства, возведенных по типовым проектам, в Уральском федеральном округе будет только увеличиваться, так как это выгоднее и быстрее. Об этом заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. «Применение типовых проектов способствует развитию унифицированных технологий строительства и производства материалов, а также экономии средств и времени на реализацию объектов. Масштабы реализации и количество объектов, возводимых с использованием типовой проектной документации, будут только увеличиваться», — заявил Якушев. Всего в УрФО типовые проекты применяют для 48 объектов, которые строят за счет бюджетных средств. В частности, в Челябинской области по такой схеме построили четыре школы, семь детских садов и несколько фельдшерско-акушерских пунктов, в Тюменской области — семь соцобъектов, а в ХМАО возводят два объекта образования.