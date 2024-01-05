В УрФО увеличат число детских садов и школ, построенных по типовым проектам

Количество детских садов, школ и других объектов капитального строительства, возведенных по типовым проектам, в Уральском федеральном округе будет только увеличиваться, так как это выгоднее и быстрее. Об этом заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.
«Применение типовых проектов способствует развитию унифицированных технологий строительства и производства материалов, а также экономии средств и времени на реализацию объектов. Масштабы реализации и количество объектов, возводимых с использованием типовой проектной документации, будут только увеличиваться», — заявил Якушев.
Всего в УрФО типовые проекты применяют для 48 объектов, которые строят за счет бюджетных средств. В частности, в Челябинской области по такой схеме построили четыре школы, семь детских садов и несколько фельдшерско-акушерских пунктов, в Тюменской области — семь соцобъектов, а в ХМАО возводят два объекта образования.
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