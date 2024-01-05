05 января 2024

В УрФО увеличат число детских садов и школ, построенных по типовым проектам

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объектах строительства и реконструкции. Челябинск, батарея, недвижимость, строительство, жилье, стройка, новостройка
Типовое строительство — это быстрее и дешевле, объяснил Владимир Якушев Фото:

Количество детских садов, школ и других объектов капитального строительства, возведенных по типовым проектам, в Уральском федеральном округе будет только увеличиваться, так как это выгоднее и быстрее. Об этом заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

«Применение типовых проектов способствует развитию унифицированных технологий строительства и производства материалов, а также экономии средств и времени на реализацию объектов. Масштабы реализации и количество объектов, возводимых с использованием типовой проектной документации, будут только увеличиваться», — заявил Якушев.

Всего в УрФО типовые проекты применяют для 48 объектов, которые строят за счет бюджетных средств. В частности, в Челябинской области по такой схеме построили четыре школы, семь детских садов и несколько фельдшерско-акушерских пунктов, в Тюменской области — семь соцобъектов, а в ХМАО возводят два объекта образования.

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Количество детских садов, школ и других объектов капитального строительства, возведенных по типовым проектам, в Уральском федеральном округе будет только увеличиваться, так как это выгоднее и быстрее. Об этом заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. «Применение типовых проектов способствует развитию унифицированных технологий строительства и производства материалов, а также экономии средств и времени на реализацию объектов. Масштабы реализации и количество объектов, возводимых с использованием типовой проектной документации, будут только увеличиваться», — заявил Якушев. Всего в УрФО типовые проекты применяют для 48 объектов, которые строят за счет бюджетных средств. В частности, в Челябинской области по такой схеме построили четыре школы, семь детских садов и несколько фельдшерско-акушерских пунктов, в Тюменской области — семь соцобъектов, а в ХМАО возводят два объекта образования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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