05 января 2024
04 января 2024

Двух тюменских военных освободили из украинского плена

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие фонда «Защитники Отечества». Челябинск , военные, берцы
Обмен пленными между Россией и Украиной произошел 3 января Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Тюменскую область вернули двух военнослужащих, которые находились в плену Украины. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«В составе 248 военнослужащих, освобожденных из украинского плена, два жителя Тюменской области — из городов Тюмени и Ишима. Они вернулись на Родину 3 января», — указано в сообщении telegram-канала правительства Тюменской области.

Там добавили, что военным оказывается вся необходимая помощь. В том числе, медицинская и психологическая.

Как ранее писало URA.RU, большой обмен пленными между Киевом и Москвой произошел 3 января. В общей сложности на территорию России доставили 248 человек.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.

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В Тюменскую область вернули двух военнослужащих, которые находились в плену Украины. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «В составе 248 военнослужащих, освобожденных из украинского плена, два жителя Тюменской области — из городов Тюмени и Ишима. Они вернулись на Родину 3 января», — указано в сообщении telegram-канала правительства Тюменской области. Там добавили, что военным оказывается вся необходимая помощь. В том числе, медицинская и психологическая. Как ранее писало URA.RU, большой обмен пленными между Киевом и Москвой произошел 3 января. В общей сложности на территорию России доставили 248 человек. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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