Двух тюменских военных освободили из украинского плена

В Тюменскую область вернули двух военнослужащих, которые находились в плену Украины. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.
«В составе 248 военнослужащих, освобожденных из украинского плена, два жителя Тюменской области — из городов Тюмени и Ишима. Они вернулись на Родину 3 января», — указано в сообщении telegram-канала правительства Тюменской области.
Там добавили, что военным оказывается вся необходимая помощь. В том числе, медицинская и психологическая.
Как ранее писало URA.RU, большой обмен пленными между Киевом и Москвой произошел 3 января. В общей сложности на территорию России доставили 248 человек.
Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.
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