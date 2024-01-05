Житель Екатеринбурга Илья И., обвиненный в убийстве годовалой дочери, отрицает свою причастность к преступлению. Свою позицию журналистам он лаконично озвучил в Верх-Исетском районном суде, где ему избрали меру пресечения.
«Сам в шоке», — заявил мужчина, отвечая на вопрос журналиста, как девочка оказалась в сугробе. «Я этого не делал (не выкидывал дочь с пятого этажа, — прим. URA.RU)», — добавил он. На вопрос, подозревает ли он кого-то, ответил «без комментариев».
По предварительным данным, 30 декабря Илья И., поссорившись с женой, схватил годовалую дочку и выкинул в окно с пятого этажа дома на улице Посадской. Малышка погибла на месте. Ее труп нашли только 3 января. Все эти дни она лежала в сугробе у дома и ее никто не замечал. До 2 марта мужчина будет находиться в СИЗО. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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