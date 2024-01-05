05 января 2024

Отец малышки, выброшенной с 5 этажа в Екатеринбурге, отказался признать вину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора по делу в отношении Ерутина и Дейнека. Челябинск, арест, наручники, конвой
30-летнего отца обвинили в том, что он выбросил дочь в окно Фото:
новость из сюжета
Екатеринбуржец выбросил с пятого этажа годовалую дочку

Житель Екатеринбурга Илья И., обвиненный в убийстве годовалой дочери, отрицает свою причастность к преступлению. Свою позицию журналистам он лаконично озвучил в Верх-Исетском районном суде, где ему избрали меру пресечения.

«Сам в шоке», — заявил мужчина, отвечая на вопрос журналиста, как девочка оказалась в сугробе. «Я этого не делал (не выкидывал дочь с пятого этажа, — прим. URA.RU)», — добавил он. На вопрос, подозревает ли он кого-то, ответил «без комментариев».

По предварительным данным, 30 декабря Илья И., поссорившись с женой, схватил годовалую дочку и выкинул в окно с пятого этажа дома на улице Посадской. Малышка погибла на месте. Ее труп нашли только 3 января. Все эти дни она лежала в сугробе у дома и ее никто не замечал. До 2 марта мужчина будет находиться в СИЗО. Подробнее — в сюжете URA.RU.

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Житель Екатеринбурга Илья И., обвиненный в убийстве годовалой дочери, отрицает свою причастность к преступлению. Свою позицию журналистам он лаконично озвучил в Верх-Исетском районном суде, где ему избрали меру пресечения. «Сам в шоке», — заявил мужчина, отвечая на вопрос журналиста, как девочка оказалась в сугробе. «Я этого не делал (не выкидывал дочь с пятого этажа, — прим. URA.RU)», — добавил он. На вопрос, подозревает ли он кого-то, ответил «без комментариев». По предварительным данным, 30 декабря Илья И., поссорившись с женой, схватил годовалую дочку и выкинул в окно с пятого этажа дома на улице Посадской. Малышка погибла на месте. Ее труп нашли только 3 января. Все эти дни она лежала в сугробе у дома и ее никто не замечал. До 2 марта мужчина будет находиться в СИЗО. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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