В Челябинске отправили в СИЗО подозреваемого в нападении на бойца СВО

05 января 2024 в 13:44 Размер текста - 17 +

Расследование находится на контроле у руководителя следственного управления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Нападение на бойца СВО в Новый год в Челябинске В Челябинске 5 января отправили под стражу последнего из подозреваемых в нападении на бойца СВО, которое произошло в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области. «В Челябинской области фигурант уголовного дела о совершении в новогоднюю ночь хулиганских действий по ходатайству следователя заключен под стражу. С учетом собранных следователем регионального СКР доказательств задержанному 3 января текущего года фигуранту уголовного дела, возбужденного по факту совершения в новогоднюю ночь хулиганских действий, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ», — сообщили в ведомстве. Ранее следователь ходатайствовал в суде об избрании еще двоим местным жителям, обвиняемым в совершении указанного преступления, меры пресечения в виде заключения под стражу. Тогда судом в качестве меры пресечения был избран домашний арест. На данный момент органами прокуратуры обжалованы постановления суда, сообщили также URA.RU в надзорном ведомстве. Резонансный инцидент случился новогодней ночью в одном из дворов Советского района Челябинска. Руслан С., будучи пьяным, обругал незнакомых женщин, ожидавших такси у подъезда. За тех вступились их мужчины, в том числе боец СВО. Дебошир оскорбил его и ударил несколько раз, в завязавшуюся потасовку включились его соучастники, использовав биту и перцовый баллончик. В тот же день, 1 января, были задержаны два брата, помогавшие Руслану. Позже задержали еще двух участников. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Братья отправлены под домашний арест. 21-летний Руслан С., который выступал зачинщиком конфликта, скрылся, но был в итоге задержан. По информации URA.RU он дважды привлекался к уголовной ответственности, а в июле 2023 года был осужден на два года условно за кражу денег с чужой банковской карты. Все участники конфликта — граждане РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске 5 января отправили под стражу последнего из подозреваемых в нападении на бойца СВО, которое произошло в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области. «В Челябинской области фигурант уголовного дела о совершении в новогоднюю ночь хулиганских действий по ходатайству следователя заключен под стражу. С учетом собранных следователем регионального СКР доказательств задержанному 3 января текущего года фигуранту уголовного дела, возбужденного по факту совершения в новогоднюю ночь хулиганских действий, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ», — сообщили в ведомстве. Ранее следователь ходатайствовал в суде об избрании еще двоим местным жителям, обвиняемым в совершении указанного преступления, меры пресечения в виде заключения под стражу. Тогда судом в качестве меры пресечения был избран домашний арест. На данный момент органами прокуратуры обжалованы постановления суда, сообщили также URA.RU в надзорном ведомстве. Резонансный инцидент случился новогодней ночью в одном из дворов Советского района Челябинска. Руслан С., будучи пьяным, обругал незнакомых женщин, ожидавших такси у подъезда. За тех вступились их мужчины, в том числе боец СВО. Дебошир оскорбил его и ударил несколько раз, в завязавшуюся потасовку включились его соучастники, использовав биту и перцовый баллончик. В тот же день, 1 января, были задержаны два брата, помогавшие Руслану. Позже задержали еще двух участников. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Братья отправлены под домашний арест. 21-летний Руслан С., который выступал зачинщиком конфликта, скрылся, но был в итоге задержан. По информации URA.RU он дважды привлекался к уголовной ответственности, а в июле 2023 года был осужден на два года условно за кражу денег с чужой банковской карты. Все участники конфликта — граждане РФ.