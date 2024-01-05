05 января 2024
04 января 2024

В Тюмени у пассажирского автобуса на ходу отпали колеса

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобус двигался из Тюмени в поселок Винзили Фото:

В Тюмени у автобуса №292, который следовал по маршруту Тюмень — поселок Винзили (Тюменский район), во время движения отпали колеса. Об этом представители областной Госавтоинспекции сообщили журналистам.

«Автобус, в котором по предварительной информации находились восемь человек, ехал с автовокзала. Во время движения у него оборвало гайки на шпильках. Отмечается, что для дальнейшего следования по маршруту был предоставлен дополнительный автобус», — сообщает «РБК Тюмень».

URA.RU направило в Госавтоинспекцию Тюменской области запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что на тюменской трассе в ДТП с автобусом пострадали пять человек. Авария произошла на автодороге Тюмень — Омск после выезда автомобиля Opel Astra на встречную полосу движения.

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В Тюмени у автобуса №292, который следовал по маршруту Тюмень — поселок Винзили (Тюменский район), во время движения отпали колеса. Об этом представители областной Госавтоинспекции сообщили журналистам. «Автобус, в котором по предварительной информации находились восемь человек, ехал с автовокзала. Во время движения у него оборвало гайки на шпильках. Отмечается, что для дальнейшего следования по маршруту был предоставлен дополнительный автобус», — сообщает «РБК Тюмень». URA.RU направило в Госавтоинспекцию Тюменской области запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что на тюменской трассе в ДТП с автобусом пострадали пять человек. Авария произошла на автодороге Тюмень — Омск после выезда автомобиля Opel Astra на встречную полосу движения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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