05 января 2024

На Украине испугались российского наступления под Харьковом

Telegraph: ВСУ думают, что РФ будет усиливать воздушные атаки под Харьковом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, зима, танк, сбойка, танковый,  stock
ВС РФ атаковали военные объекты в Харькове Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ испугались наступления российской армии под Харьковом. Войска Украины предполагают, что ВС РФ планируют усиление воздушных атак и наземное наступление. Об этом сообщает The Telegraph.

«Местные подразделения военной разведки полагают, что российские войска могут планировать дальнейшее усиление воздушных атак в эти выходные», — передает газета. Кроме того, ВСУ полагают, что после этого могут последовать наземные атаки.

В четверг, 4 января, ВС РФ нанесли минометные и артиллерийские удары по военным объектам в Харькове и расположенным рядом территориям в ответ на массированную атаку ВСУ. Отмечается, что Россия сосредоточила свои силы недалеко от границы Харьковской области в районе села Купянск, Кременная и Сватово. Они предпринимают попытки продвижения к оккупированным украинской армией городам Лиман и Кременная.

URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее ВС РФ нанесли удары по объектам оборонной промышленности Харькова и Киева. В частности, атака была совершена по украинским объектам производства ракет и беспилотников. Журналисты британской газеты отметили, что удары были совершены для ослабления украинской промышленности и военного потенциала.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ испугались наступления российской армии под Харьковом. Войска Украины предполагают, что ВС РФ планируют усиление воздушных атак и наземное наступление. Об этом сообщает The Telegraph. «Местные подразделения военной разведки полагают, что российские войска могут планировать дальнейшее усиление воздушных атак в эти выходные», — передает газета. Кроме того, ВСУ полагают, что после этого могут последовать наземные атаки. В четверг, 4 января, ВС РФ нанесли минометные и артиллерийские удары по военным объектам в Харькове и расположенным рядом территориям в ответ на массированную атаку ВСУ. Отмечается, что Россия сосредоточила свои силы недалеко от границы Харьковской области в районе села Купянск, Кременная и Сватово. Они предпринимают попытки продвижения к оккупированным украинской армией городам Лиман и Кременная. URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответа не поступило. Ранее ВС РФ нанесли удары по объектам оборонной промышленности Харькова и Киева. В частности, атака была совершена по украинским объектам производства ракет и беспилотников. Журналисты британской газеты отметили, что удары были совершены для ослабления украинской промышленности и военного потенциала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...