На Украине испугались российского наступления под Харьковом

Telegraph: ВСУ думают, что РФ будет усиливать воздушные атаки под Харьковом

05 января 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

ВС РФ атаковали военные объекты в Харькове Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ испугались наступления российской армии под Харьковом. Войска Украины предполагают, что ВС РФ планируют усиление воздушных атак и наземное наступление. Об этом сообщает The Telegraph. «Местные подразделения военной разведки полагают, что российские войска могут планировать дальнейшее усиление воздушных атак в эти выходные», — передает газета . Кроме того, ВСУ полагают, что после этого могут последовать наземные атаки. В четверг, 4 января, ВС РФ нанесли минометные и артиллерийские удары по военным объектам в Харькове и расположенным рядом территориям в ответ на массированную атаку ВСУ. Отмечается, что Россия сосредоточила свои силы недалеко от границы Харьковской области в районе села Купянск, Кременная и Сватово. Они предпринимают попытки продвижения к оккупированным украинской армией городам Лиман и Кременная. URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответа не поступило. Ранее ВС РФ нанесли удары по объектам оборонной промышленности Харькова и Киева. В частности, атака была совершена по украинским объектам производства ракет и беспилотников. Журналисты британской газеты отметили, что удары были совершены для ослабления украинской промышленности и военного потенциала.

ВСУ испугались наступления российской армии под Харьковом. Войска Украины предполагают, что ВС РФ планируют усиление воздушных атак и наземное наступление. Об этом сообщает The Telegraph. «Местные подразделения военной разведки полагают, что российские войска могут планировать дальнейшее усиление воздушных атак в эти выходные», — передает газета. Кроме того, ВСУ полагают, что после этого могут последовать наземные атаки. В четверг, 4 января, ВС РФ нанесли минометные и артиллерийские удары по военным объектам в Харькове и расположенным рядом территориям в ответ на массированную атаку ВСУ. Отмечается, что Россия сосредоточила свои силы недалеко от границы Харьковской области в районе села Купянск, Кременная и Сватово. Они предпринимают попытки продвижения к оккупированным украинской армией городам Лиман и Кременная. URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответа не поступило. Ранее ВС РФ нанесли удары по объектам оборонной промышленности Харькова и Киева. В частности, атака была совершена по украинским объектам производства ракет и беспилотников. Журналисты британской газеты отметили, что удары были совершены для ослабления украинской промышленности и военного потенциала.