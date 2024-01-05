На Украине испугались российского наступления под Харьковом

ВСУ испугались наступления российской армии под Харьковом. Войска Украины предполагают, что ВС РФ планируют усиление воздушных атак и наземное наступление. Об этом сообщает The Telegraph.
«Местные подразделения военной разведки полагают, что российские войска могут планировать дальнейшее усиление воздушных атак в эти выходные», — передает
В четверг, 4 января, ВС РФ нанесли минометные и артиллерийские удары по военным объектам в Харькове и расположенным рядом территориям в ответ на массированную атаку ВСУ. Отмечается, что Россия сосредоточила свои силы недалеко от границы Харьковской области в районе села Купянск, Кременная и Сватово. Они предпринимают попытки продвижения к оккупированным украинской армией городам Лиман и Кременная.
URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответа не поступило.
Ранее ВС РФ нанесли удары по объектам оборонной промышленности Харькова и Киева. В частности, атака была совершена по украинским объектам производства ракет и беспилотников. Журналисты британской газеты отметили, что удары были совершены для ослабления украинской промышленности и военного потенциала.
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