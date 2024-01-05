В Курганской области похолодает до 30 градусов мороза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Показания уличных термометров в ближайшие сутки могут опуститься до значения 30 градусов ниже нуля. Такой прогноз опубликован на сайте курганского ЦГМС.

«Температура воздуха ночью при прояснении до -30°С», — информируют синоптики. Днем 6 января температура поднимется до 15-20 градусов ниже нуля.

В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Скорость ветра составит от 3 до 8 м/с.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцев ждут резкие перепады температуры. Разница между дневными и ночными показателями может составлять десятки градусов.