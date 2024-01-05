В Курганской области похолодает до 30 градусов мороза
Показания уличных термометров в ближайшие сутки могут опуститься до значения 30 градусов ниже нуля. Такой прогноз опубликован на сайте курганского ЦГМС.
«Температура воздуха ночью при прояснении до -30°С», — информируют синоптики. Днем 6 января температура поднимется до 15-20 градусов ниже нуля.
В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Скорость ветра составит от 3 до 8 м/с.
Ранее URA.RU сообщало, что курганцев ждут резкие перепады температуры. Разница между дневными и ночными показателями может составлять десятки градусов.
В Курганской области может похолодать до -30 градусов
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