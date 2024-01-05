05 января 2024
04 января 2024

В Курганскую область возвращаются 30-градусные морозы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, зима, город, мороз, холод
В Курганской области похолодает до 30 градусов мороза Фото:

Показания уличных термометров в ближайшие сутки могут опуститься до значения 30 градусов ниже нуля. Такой прогноз опубликован на сайте курганского ЦГМС.

«Температура воздуха ночью при прояснении до -30°С», — информируют синоптики. Днем 6 января температура поднимется до 15-20 градусов ниже нуля.

В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Скорость ветра составит от 3 до 8 м/с.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцев ждут резкие перепады температуры. Разница между дневными и ночными показателями может составлять десятки градусов.

В Курганской области может похолодать до -30 градусов
В Курганской области может похолодать до -30 градусов

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Показания уличных термометров в ближайшие сутки могут опуститься до значения 30 градусов ниже нуля. Такой прогноз опубликован на сайте курганского ЦГМС. «Температура воздуха ночью при прояснении до -30°С», — информируют синоптики. Днем 6 января температура поднимется до 15-20 градусов ниже нуля. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Скорость ветра составит от 3 до 8 м/с. Ранее URA.RU сообщало, что курганцев ждут резкие перепады температуры. Разница между дневными и ночными показателями может составлять десятки градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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