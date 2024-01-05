05 января 2024
04 января 2024

В Челябинске составили рейтинг самых суеверных профессий

© Служба новостей «URA.RU»
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Съемки нового фильма Алексея Федорченко "Ангелы Революции". Екатеринбург , черная кошка, плохая примета, суеверие
25% челябинцев назвали себя суеверными Фото:

В Челябинске составили рейтинг самых суеверных профессий. В приметы верит 25% жителей мегаполиса. Меньше всего суеверных людей — среди маркетологов и программистов, больше всего — среди медсестер и специалистов по работе с персоналом, сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

«В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы приняли участие представители экономически активного населения. В Челябинске меньше всего суеверных людей — среди маркетологов и программистов, больше всего — среди медсестер и эйчаров (специалистов по работе с персоналом — прим. URA.RU). 25% челябинцев назвали себя суеверными», — сообщили аналитики.

Аналитики отметили, каждый второй челябинец не считает себя суеверным. Причем женщины в подобной слабости признавались чаще мужчин, а старшее поколение — чаще тех, кто моложе.

Среди представителей распространенных профессий вот уже который год больше всего суеверных людей встречается среди медицинских сестер (46%). На втором месте — HR-менеджеры, поскольку в приметы верят 39% из них. На третьем месте — водители (35%). Меньше всего суеверных — среди специалистов по маркетингу (16%) и программистов (19%). Среди снабженцев и учителей доверяют приметам только по 20%.

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В Челябинске составили рейтинг самых суеверных профессий. В приметы верит 25% жителей мегаполиса. Меньше всего суеверных людей — среди маркетологов и программистов, больше всего — среди медсестер и специалистов по работе с персоналом, сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob. «В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы приняли участие представители экономически активного населения. В Челябинске меньше всего суеверных людей — среди маркетологов и программистов, больше всего — среди медсестер и эйчаров (специалистов по работе с персоналом — прим. URA.RU). 25% челябинцев назвали себя суеверными», — сообщили аналитики. Аналитики отметили, каждый второй челябинец не считает себя суеверным. Причем женщины в подобной слабости признавались чаще мужчин, а старшее поколение — чаще тех, кто моложе. Среди представителей распространенных профессий вот уже который год больше всего суеверных людей встречается среди медицинских сестер (46%). На втором месте — HR-менеджеры, поскольку в приметы верят 39% из них. На третьем месте — водители (35%). Меньше всего суеверных — среди специалистов по маркетингу (16%) и программистов (19%). Среди снабженцев и учителей доверяют приметам только по 20%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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