В Челябинске составили рейтинг самых суеверных профессий

05 января 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

25% челябинцев назвали себя суеверными Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Челябинске составили рейтинг самых суеверных профессий. В приметы верит 25% жителей мегаполиса. Меньше всего суеверных людей — среди маркетологов и программистов, больше всего — среди медсестер и специалистов по работе с персоналом, сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob. «В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы приняли участие представители экономически активного населения. В Челябинске меньше всего суеверных людей — среди маркетологов и программистов, больше всего — среди медсестер и эйчаров (специалистов по работе с персоналом — прим. URA.RU). 25% челябинцев назвали себя суеверными», — сообщили аналитики. Аналитики отметили, каждый второй челябинец не считает себя суеверным. Причем женщины в подобной слабости признавались чаще мужчин, а старшее поколение — чаще тех, кто моложе. Среди представителей распространенных профессий вот уже который год больше всего суеверных людей встречается среди медицинских сестер (46%). На втором месте — HR-менеджеры, поскольку в приметы верят 39% из них. На третьем месте — водители (35%). Меньше всего суеверных — среди специалистов по маркетингу (16%) и программистов (19%). Среди снабженцев и учителей доверяют приметам только по 20%.

В Челябинске составили рейтинг самых суеверных профессий. В приметы верит 25% жителей мегаполиса. Меньше всего суеверных людей — среди маркетологов и программистов, больше всего — среди медсестер и специалистов по работе с персоналом, сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob. «В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы приняли участие представители экономически активного населения. В Челябинске меньше всего суеверных людей — среди маркетологов и программистов, больше всего — среди медсестер и эйчаров (специалистов по работе с персоналом — прим. URA.RU). 25% челябинцев назвали себя суеверными», — сообщили аналитики. Аналитики отметили, каждый второй челябинец не считает себя суеверным. Причем женщины в подобной слабости признавались чаще мужчин, а старшее поколение — чаще тех, кто моложе. Среди представителей распространенных профессий вот уже который год больше всего суеверных людей встречается среди медицинских сестер (46%). На втором месте — HR-менеджеры, поскольку в приметы верят 39% из них. На третьем месте — водители (35%). Меньше всего суеверных — среди специалистов по маркетингу (16%) и программистов (19%). Среди снабженцев и учителей доверяют приметам только по 20%.