Армия и оружие МО: силы ПВО уничтожили ракету «Нептун» над Черным морем 05 января 2024 в 15:33 Размер текста - 17 + Средства ПВО уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» над северо-западной частью акватории Черного моря Фото: spacePD/pickupimage новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные силы ПВО уничтожили противокорабельной ракеты «Нептун» над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны. «Пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты „Нептун“ по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря. Этой ночью, 5 января, ВСУ начали массированную атаку дронами на Крым. ВСУ атаковали Крым и Кубань 37 беспилотниками. Еще один БПЛА сбит над Краснодарским краем. Российские военные силы ПВО уничтожили противокорабельной ракеты «Нептун» над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны. «Пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты „Нептун“ по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря. Этой ночью, 5 января, ВСУ начали массированную атаку дронами на Крым. ВСУ атаковали Крым и Кубань 37 беспилотниками. Еще один БПЛА сбит над Краснодарским краем. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям