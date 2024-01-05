05 января 2024

МО: силы ПВО уничтожили ракету «Нептун» над Черным морем

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Средства ПВО уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» над северо-западной частью акватории Черного моря Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные силы ПВО уничтожили противокорабельной ракеты «Нептун» над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны.

«Пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты „Нептун“ по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря.

Этой ночью, 5 января, ВСУ начали массированную атаку дронами на Крым. ВСУ атаковали Крым и Кубань 37 беспилотниками. Еще один БПЛА сбит над Краснодарским краем.

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Российские военные силы ПВО уничтожили противокорабельной ракеты «Нептун» над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны. «Пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты „Нептун“ по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря. Этой ночью, 5 января, ВСУ начали массированную атаку дронами на Крым. ВСУ атаковали Крым и Кубань 37 беспилотниками. Еще один БПЛА сбит над Краснодарским краем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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