МО: силы ПВО уничтожили ракету «Нептун» над Черным морем

Средства ПВО уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» над северо-западной частью акватории Черного моря
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные силы ПВО уничтожили противокорабельной ракеты «Нептун» над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны.
«Пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты „Нептун“ по объектам на территории РФ», —
Этой ночью, 5 января, ВСУ начали массированную атаку дронами на Крым. ВСУ атаковали Крым и Кубань 37 беспилотниками. Еще один БПЛА сбит над Краснодарским краем.
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