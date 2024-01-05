05 января 2024

В Екатеринбурге усиливают уборку улиц, на особом контроле обочины

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, уборка снега, исторический сквер, плотинка, мужчина с лопатой
За последние недели в городе выпало аномальное количество осадков Фото:

Руководителям районов Екатеринбурга поставили задачу усилить уборку города от снега. Особое внимание — обочинам дорог, где скапливаются осадки, в итоге ширина проезжих частей значительно уменьшается. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в telegram-канале.

«Кроме того, в преддверии Рождества глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился подготовить город к празднику и обратить особое внимание на участки улично-дорожной сети, ведущие к местам рождественских богослужений», — говорится в сообщении. 4 января на уборку восьми районов города выводили 437 единиц техники и 473 дорожных рабочих. В общей сложности с улиц вывезли 6,8 тысячи тонн снега.

За последний месяц погода трижды испытывала чиновников — сначала в Екатеринбург пришли 30-градусные морозы и стали проверкой на прочность коммунальной инфраструктуры. Затем аномальное потепление, когда температура воздуха поднялась до +0,8 градусов, и на улицах образовалось снежное месиво. Экстремальный снегопад начался в ночь на 26 декабря. Выпало почти 20 миллиметров осадков водного столба при месячной норме в 28 миллиметров. «Вопреки тяжелым погодным условиям жизнь города не остановилась», — отчитывались в пресс-службе администрации. Больше новостей по теме — в сюжете URA.RU.

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Руководителям районов Екатеринбурга поставили задачу усилить уборку города от снега. Особое внимание — обочинам дорог, где скапливаются осадки, в итоге ширина проезжих частей значительно уменьшается. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в telegram-канале. «Кроме того, в преддверии Рождества глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился подготовить город к празднику и обратить особое внимание на участки улично-дорожной сети, ведущие к местам рождественских богослужений», — говорится в сообщении. 4 января на уборку восьми районов города выводили 437 единиц техники и 473 дорожных рабочих. В общей сложности с улиц вывезли 6,8 тысячи тонн снега. За последний месяц погода трижды испытывала чиновников — сначала в Екатеринбург пришли 30-градусные морозы и стали проверкой на прочность коммунальной инфраструктуры. Затем аномальное потепление, когда температура воздуха поднялась до +0,8 градусов, и на улицах образовалось снежное месиво. Экстремальный снегопад начался в ночь на 26 декабря. Выпало почти 20 миллиметров осадков водного столба при месячной норме в 28 миллиметров. «Вопреки тяжелым погодным условиям жизнь города не остановилась», — отчитывались в пресс-службе администрации. Больше новостей по теме — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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