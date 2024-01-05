05 января 2024

Гладков показал последствия ночных ударов ВСУ по Белгороду. Фото

Гладков: в результате атаки ВСУ на Белгород повреждены окна и балконы домов
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Последствия ночного обстрела мирных кварталов Белгорода прокомментировал Гладков Фото:
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В результате ночной атаки ВСУ на Белгород повреждено очень много окон и балконов в квартирах. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом на Макаренко повреждено очень много окон и балконов в квартирах. Основной удар пришелся на парковку рядом с домом», — написал Гладков в telegram-канале.

Второй участок, который также сильно пострадал, находится на улице Почтовой. «Здесь также повреждено много припаркованных авто, а одно из них перевернуло ударной волной», — прокомментировал Гладков. Он сообщил, что переговорил с жителями дома о порядке восстановления машин, напомнив им алгоритм действий. Губернатор сообщил, что сожженные и сильно поврежденные авто перевозятся на спецстоянку. Гладков подчеркнул, что не стоит самостоятельно ремонтировать машину до экспертизы, но ездить на ней можно, если характер повреждений позволяет и это безопасно.

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В ночь на 5 января над Белгородской областью было уничтожено 10 ракет, пострадали два человека. Вооруженные силы Украины массово атаковали не только Белгород, но и Крым, Новороссийск, а также Севастополь.

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В результате ночной атаки ВСУ на Белгород повреждено очень много окон и балконов в квартирах. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом на Макаренко повреждено очень много окон и балконов в квартирах. Основной удар пришелся на парковку рядом с домом», — написал Гладков в telegram-канале. Второй участок, который также сильно пострадал, находится на улице Почтовой. «Здесь также повреждено много припаркованных авто, а одно из них перевернуло ударной волной», — прокомментировал Гладков. Он сообщил, что переговорил с жителями дома о порядке восстановления машин, напомнив им алгоритм действий. Губернатор сообщил, что сожженные и сильно поврежденные авто перевозятся на спецстоянку. Гладков подчеркнул, что не стоит самостоятельно ремонтировать машину до экспертизы, но ездить на ней можно, если характер повреждений позволяет и это безопасно. В ночь на 5 января над Белгородской областью было уничтожено 10 ракет, пострадали два человека. Вооруженные силы Украины массово атаковали не только Белгород, но и Крым, Новороссийск, а также Севастополь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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