Гладков показал последствия ночных ударов ВСУ по Белгороду. Фото

Гладков: в результате атаки ВСУ на Белгород повреждены окна и балконы домов

05 января 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

Последствия ночного обстрела мирных кварталов Белгорода прокомментировал Гладков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате ночной атаки ВСУ на Белгород повреждено очень много окон и балконов в квартирах. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом на Макаренко повреждено очень много окон и балконов в квартирах. Основной удар пришелся на парковку рядом с домом», — написал Гладков в telegram-канале. Второй участок, который также сильно пострадал, находится на улице Почтовой. «Здесь также повреждено много припаркованных авто, а одно из них перевернуло ударной волной», — прокомментировал Гладков. Он сообщил, что переговорил с жителями дома о порядке восстановления машин, напомнив им алгоритм действий. Губернатор сообщил, что сожженные и сильно поврежденные авто перевозятся на спецстоянку. Гладков подчеркнул, что не стоит самостоятельно ремонтировать машину до экспертизы, но ездить на ней можно, если характер повреждений позволяет и это безопасно. Фото: telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова / https://t.me/vvgladkov Фото: telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова / https://t.me/vvgladkov Фото: telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова / https://t.me/vvgladkov В ночь на 5 января над Белгородской областью было уничтожено 10 ракет, пострадали два человека. Вооруженные силы Украины массово атаковали не только Белгород, но и Крым, Новороссийск, а также Севастополь.

В результате ночной атаки ВСУ на Белгород повреждено очень много окон и балконов в квартирах. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом на Макаренко повреждено очень много окон и балконов в квартирах. Основной удар пришелся на парковку рядом с домом», — написал Гладков в telegram-канале. Второй участок, который также сильно пострадал, находится на улице Почтовой. «Здесь также повреждено много припаркованных авто, а одно из них перевернуло ударной волной», — прокомментировал Гладков. Он сообщил, что переговорил с жителями дома о порядке восстановления машин, напомнив им алгоритм действий. Губернатор сообщил, что сожженные и сильно поврежденные авто перевозятся на спецстоянку. Гладков подчеркнул, что не стоит самостоятельно ремонтировать машину до экспертизы, но ездить на ней можно, если характер повреждений позволяет и это безопасно. В ночь на 5 января над Белгородской областью было уничтожено 10 ракет, пострадали два человека. Вооруженные силы Украины массово атаковали не только Белгород, но и Крым, Новороссийск, а также Севастополь.