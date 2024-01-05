В курганской больнице появился новый видеоэндоскоп. Фото

05 января 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

В курганскую больницу приобрели новое оборудование Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Врачи Шадринской центральной районной больницы (Курганская область) получили новое диагностическое оборудование. В больницу поступил новый видеоэндоскоп, сообщает сообщество организации в соцсети «ВКонтакте». Его приобрели по поручению главы региона в рамках модернизации. «Шадринская ЦРБ получила современную систему эндоскопической визуализации стоимостью порядка 8 млн рублей», — сообщает руководство больницы. Новая система приобретена в рамках модернизации первичного звена здравоохранения и поддерживается губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Эндоскоп поможет врачам в исследовании пищеварительной системы пациентов. Он обладает высоким разрешением, что помогает находить онкологию на ранних стадиях. Шадринские эндоскописты успели оценить новинку. «Отличная модель с высоким уровнем достоверности. Имеется возможность настроить систему полностью под себя, запрограммировав кнопки на эндоскопе по своему желанию. Благодаря хорошему разрешению, очаги патологии можно наблюдать на близком расстоянии», — комментирует впечатления от работы на аппарате врач Александр Петросян. Медработники надеются, что эндоскоп поможет им проводить лечение бережно и качественно. В больницу Шадринска приобрели видеоэндоскоп за 8 млн рублей фото: VK Шадринская ЦРБ https://vk.com/gbushcrb?w=wall-115469405_1390

Врачи Шадринской центральной районной больницы (Курганская область) получили новое диагностическое оборудование. В больницу поступил новый видеоэндоскоп, сообщает сообщество организации в соцсети «ВКонтакте». Его приобрели по поручению главы региона в рамках модернизации. «Шадринская ЦРБ получила современную систему эндоскопической визуализации стоимостью порядка 8 млн рублей», — сообщает руководство больницы. Новая система приобретена в рамках модернизации первичного звена здравоохранения и поддерживается губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Эндоскоп поможет врачам в исследовании пищеварительной системы пациентов. Он обладает высоким разрешением, что помогает находить онкологию на ранних стадиях. Шадринские эндоскописты успели оценить новинку. «Отличная модель с высоким уровнем достоверности. Имеется возможность настроить систему полностью под себя, запрограммировав кнопки на эндоскопе по своему желанию. Благодаря хорошему разрешению, очаги патологии можно наблюдать на близком расстоянии», — комментирует впечатления от работы на аппарате врач Александр Петросян. Медработники надеются, что эндоскоп поможет им проводить лечение бережно и качественно.