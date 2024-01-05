Врачи Шадринской центральной районной больницы (Курганская область) получили новое диагностическое оборудование. В больницу поступил новый видеоэндоскоп, сообщает сообщество организации в соцсети «ВКонтакте». Его приобрели по поручению главы региона в рамках модернизации.
«Шадринская ЦРБ получила современную систему эндоскопической визуализации стоимостью порядка 8 млн рублей», — сообщает руководство больницы. Новая система приобретена в рамках модернизации первичного звена здравоохранения и поддерживается губернатором Курганской области Вадимом Шумковым.
Эндоскоп поможет врачам в исследовании пищеварительной системы пациентов. Он обладает высоким разрешением, что помогает находить онкологию на ранних стадиях.
Шадринские эндоскописты успели оценить новинку. «Отличная модель с высоким уровнем достоверности. Имеется возможность настроить систему полностью под себя, запрограммировав кнопки на эндоскопе по своему желанию. Благодаря хорошему разрешению, очаги патологии можно наблюдать на близком расстоянии», — комментирует впечатления от работы на аппарате врач Александр Петросян. Медработники надеются, что эндоскоп поможет им проводить лечение бережно и качественно.
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