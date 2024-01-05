05 января 2024
04 января 2024

В курганской больнице появился новый видеоэндоскоп. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, бсмп, медицина, больница, фельдшер, машина скорой помощи, скорая помощь
В курганскую больницу приобрели новое оборудование Фото:

Врачи Шадринской центральной районной больницы (Курганская область) получили новое диагностическое оборудование. В больницу поступил новый видеоэндоскоп, сообщает сообщество организации в соцсети «ВКонтакте». Его приобрели по поручению главы региона в рамках модернизации.

«Шадринская ЦРБ получила современную систему эндоскопической визуализации стоимостью порядка 8 млн рублей», — сообщает руководство больницы. Новая система приобретена в рамках модернизации первичного звена здравоохранения и поддерживается губернатором Курганской области Вадимом Шумковым.

Эндоскоп поможет врачам в исследовании пищеварительной системы пациентов. Он обладает высоким разрешением, что помогает находить онкологию на ранних стадиях.

Шадринские эндоскописты успели оценить новинку. «Отличная модель с высоким уровнем достоверности. Имеется возможность настроить систему полностью под себя, запрограммировав кнопки на эндоскопе по своему желанию. Благодаря хорошему разрешению, очаги патологии можно наблюдать на близком расстоянии», — комментирует впечатления от работы на аппарате врач Александр Петросян. Медработники надеются, что эндоскоп поможет им проводить лечение бережно и качественно.

В больницу Шадринска приобрели видеоэндоскоп за 8 млн рублей
В больницу Шадринска приобрели видеоэндоскоп за 8 млн рублей

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врачи Шадринской центральной районной больницы (Курганская область) получили новое диагностическое оборудование. В больницу поступил новый видеоэндоскоп, сообщает сообщество организации в соцсети «ВКонтакте». Его приобрели по поручению главы региона в рамках модернизации. «Шадринская ЦРБ получила современную систему эндоскопической визуализации стоимостью порядка 8 млн рублей», — сообщает руководство больницы. Новая система приобретена в рамках модернизации первичного звена здравоохранения и поддерживается губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Эндоскоп поможет врачам в исследовании пищеварительной системы пациентов. Он обладает высоким разрешением, что помогает находить онкологию на ранних стадиях. Шадринские эндоскописты успели оценить новинку. «Отличная модель с высоким уровнем достоверности. Имеется возможность настроить систему полностью под себя, запрограммировав кнопки на эндоскопе по своему желанию. Благодаря хорошему разрешению, очаги патологии можно наблюдать на близком расстоянии», — комментирует впечатления от работы на аппарате врач Александр Петросян. Медработники надеются, что эндоскоп поможет им проводить лечение бережно и качественно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...